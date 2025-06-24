24 июня 2025

Медведь пришел в поселок под Екатеринбургом и гонялся за человеком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хищника заметили в двух поселках (архивное фото)
Хищника заметили в двух поселках (архивное фото) Фото:

В двух поселках в районе Березовского (Свердловская область) местные заметили взрослого медведя, хотя за все время там видели только косуль. Накануне хищник вышел на группу мужчин, а затем погнался за квадроциклом, рассказали очевидцы.

«Вчера в Октябрьской группе мужчина написал, что они были в саду „Шестые“. Огромный медведь на них вышел, за квадроциклом погнался, еле от него оторвался», — передает telegram-канал «Березовский. Сила_БГО» слова собеседника.

По словам другого, утром 25 июня косолапого заметили в саду возле Старопышминска. Хищник вышел к дороге на фазенду и ушел в сторону стайки Подгорбунских. Сообщение с призывом предупредить знакомых и близких о медведе появилось в чате поселка Еловая.

Главы ближайших поселков в курсе происходящего. За диким зверем уже выехали спецслужбы. Известно, что искать его будут в районе Кедровки. В случае опасности спасатели советуют звонить по номеру — «112».

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В двух поселках в районе Березовского (Свердловская область) местные заметили взрослого медведя, хотя за все время там видели только косуль. Накануне хищник вышел на группу мужчин, а затем погнался за квадроциклом, рассказали очевидцы. «Вчера в Октябрьской группе мужчина написал, что они были в саду „Шестые“. Огромный медведь на них вышел, за квадроциклом погнался, еле от него оторвался», — передает telegram-канал «Березовский. Сила_БГО» слова собеседника. По словам другого, утром 25 июня косолапого заметили в саду возле Старопышминска. Хищник вышел к дороге на фазенду и ушел в сторону стайки Подгорбунских. Сообщение с призывом предупредить знакомых и близких о медведе появилось в чате поселка Еловая. Главы ближайших поселков в курсе происходящего. За диким зверем уже выехали спецслужбы. Известно, что искать его будут в районе Кедровки. В случае опасности спасатели советуют звонить по номеру — «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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