В двух поселках в районе Березовского (Свердловская область) местные заметили взрослого медведя, хотя за все время там видели только косуль. Накануне хищник вышел на группу мужчин, а затем погнался за квадроциклом, рассказали очевидцы.
«Вчера в Октябрьской группе мужчина написал, что они были в саду „Шестые“. Огромный медведь на них вышел, за квадроциклом погнался, еле от него оторвался», — передает telegram-канал «Березовский. Сила_БГО» слова собеседника.
По словам другого, утром 25 июня косолапого заметили в саду возле Старопышминска. Хищник вышел к дороге на фазенду и ушел в сторону стайки Подгорбунских. Сообщение с призывом предупредить знакомых и близких о медведе появилось в чате поселка Еловая.
Главы ближайших поселков в курсе происходящего. За диким зверем уже выехали спецслужбы. Известно, что искать его будут в районе Кедровки. В случае опасности спасатели советуют звонить по номеру — «112».
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