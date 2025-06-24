Аспирантка Уральского федерального университета Чжан Юйкунь из КНР успешно защитила диссертацию и получила искомую степень кандидата политических наук. Об успехах девушки URA.RU рассказал ее научный руководитель и завкафедрой политических наук Александр Керимов.
«Рассматривалась диссертация на тему „Мягкая сила России и Китая в образовательной сфере: сравнительный анализ“. Защита прошла достаточно успешно», — поделился Керимов.
За годы обучения Чжан показала себя, как усердный и дисциплинированный молодой исследователь, хорошо владеющий русским языком. «Хорошая девушка, очень дисциплинированная, уважающая нашу страну, знающая нашу культуру и историю», — отметил Керимов.
Он также добавил, что Чжан любит российские города, в особенности — Екатеринбург и Москву. В свободное время девушка старалась путешествовать по стране.
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