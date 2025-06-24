24 июня 2025

Аспирантка УрФУ из Китая стала кандидатом политических наук. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чжан с уважением относится к культуре России
Чжан с уважением относится к культуре России Фото:

Аспирантка Уральского федерального университета Чжан Юйкунь из КНР успешно защитила диссертацию и получила искомую степень кандидата политических наук. Об успехах девушки URA.RU рассказал ее научный руководитель и завкафедрой политических наук Александр Керимов.

«Рассматривалась диссертация на тему „Мягкая сила России и Китая в образовательной сфере: сравнительный анализ“. Защита прошла достаточно успешно», — поделился Керимов.

За годы обучения Чжан показала себя, как усердный и дисциплинированный молодой исследователь, хорошо владеющий русским языком. «Хорошая девушка, очень дисциплинированная, уважающая нашу страну, знающая нашу культуру и историю», — отметил Керимов.

Он также добавил, что Чжан любит российские города, в особенности — Екатеринбург и Москву. В свободное время девушка старалась путешествовать по стране.

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Аспирантка Уральского федерального университета Чжан Юйкунь из КНР успешно защитила диссертацию и получила искомую степень кандидата политических наук. Об успехах девушки URA.RU рассказал ее научный руководитель и завкафедрой политических наук Александр Керимов. «Рассматривалась диссертация на тему „Мягкая сила России и Китая в образовательной сфере: сравнительный анализ“. Защита прошла достаточно успешно», — поделился Керимов. За годы обучения Чжан показала себя, как усердный и дисциплинированный молодой исследователь, хорошо владеющий русским языком. «Хорошая девушка, очень дисциплинированная, уважающая нашу страну, знающая нашу культуру и историю», — отметил Керимов. Он также добавил, что Чжан любит российские города, в особенности — Екатеринбург и Москву. В свободное время девушка старалась путешествовать по стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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