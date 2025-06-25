На месте аварии работают инспекторы ДПС (архивное фото)
Под Екатеринбургом на Режевском тракте 25 июня фура насмерть сбила водителя мотоблока. Мужчина скончался на месте аварии, рассказал очевидец.
«Смертельное ДТП произошло на подъезде к Монетному. Фура столкнулась с мотоблоком. Водитель мотоблока погиб», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Там пояснили, что инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства аварии на месте происшествия.
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