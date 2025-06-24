24 июня 2025

В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают рейсы по всей России. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет пяти самолетов задержали
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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 25 июня перенесли пять рейсов в Москву, Минеральные Воды, Калининград, Самару и Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Согласно расписанию, три рейса «Уральских авиалиний» в Москву, Минеральные Воды, Калининград перенесли на 75 минут, 45 минут и 35 минут соответственно. В Самару на два часа 50 минут задерживается рейс Utair. Вылет самолета авиакомпании Nordwind в Сочи перенесли на 11 часов 25 минут.

Причина изменения в расписании неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, ответ ожидается.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 25 июня перенесли пять рейсов в Москву, Минеральные Воды, Калининград, Самару и Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Согласно расписанию, три рейса «Уральских авиалиний» в Москву, Минеральные Воды, Калининград перенесли на 75 минут, 45 минут и 35 минут соответственно. В Самару на два часа 50 минут задерживается рейс Utair. Вылет самолета авиакомпании Nordwind в Сочи перенесли на 11 часов 25 минут. Причина изменения в расписании неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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