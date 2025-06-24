В екатеринбургском аэропорту Кольцово 25 июня перенесли пять рейсов в Москву, Минеральные Воды, Калининград, Самару и Сочи. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Согласно расписанию, три рейса «Уральских авиалиний» в Москву, Минеральные Воды, Калининград перенесли на 75 минут, 45 минут и 35 минут соответственно. В Самару на два часа 50 минут задерживается рейс Utair. Вылет самолета авиакомпании Nordwind в Сочи перенесли на 11 часов 25 минут.
Причина изменения в расписании неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово, ответ ожидается.
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