24 июня 2025

В Свердловской области поймали криминального авторитета из Грузии: решение суда

В Екатеринбурге отправили в колонию «смотрящего» Жоржоладзе
© Служба новостей «URA.RU»
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Жоржоладзе задержали летом 2023-го
Жоржоладзе задержали летом 2023-го Фото:

Свердловский областной суд отправил в колонию «смотрящего» за Слободо-Туринским районом Давида Жоржоладзе по прозвищу Грузин. Вместе с ним осудили подельника-вымогателя, передает корреспондент URA.RU.

Жоржоладзе приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей, Максима Шатина — к 12 годам. Дело в отношении третьего фигуранта Аббаса Галиева выделили в отдельное производство.

Увидев прессу, Грузин сначала надел капюшон и отвернулся. А потом заявил: «Какое высшее положение [в преступной иерархии]? Посмотрите на меня…».

Силовики считают, что высокий пост в криминальном мире он занял в 2021-м. В тот же год Грузин с товарищами вымогал деньги у местных жителей — так считают в СКР.

Жоржоладзе родом из Грузии. Но в последнее время проживал в Слободо-Туринском районе. Его задержали летом 2023 года. По слухам, Жоржоладзе отвечал за отправку посылок в колонии Ивделя, Нижнего Тагила, Сосьвы и Ирбита. Ранее был судим за разбойные нападения, отсидев 7,5 лет.

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Свердловский областной суд отправил в колонию «смотрящего» за Слободо-Туринским районом Давида Жоржоладзе по прозвищу Грузин. Вместе с ним осудили подельника-вымогателя, передает корреспондент URA.RU. Жоржоладзе приговорили к 16 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей, Максима Шатина — к 12 годам. Дело в отношении третьего фигуранта Аббаса Галиева выделили в отдельное производство. Увидев прессу, Грузин сначала надел капюшон и отвернулся. А потом заявил: «Какое высшее положение [в преступной иерархии]? Посмотрите на меня…». Силовики считают, что высокий пост в криминальном мире он занял в 2021-м. В тот же год Грузин с товарищами вымогал деньги у местных жителей — так считают в СКР. Жоржоладзе родом из Грузии. Но в последнее время проживал в Слободо-Туринском районе. Его задержали летом 2023 года. По слухам, Жоржоладзе отвечал за отправку посылок в колонии Ивделя, Нижнего Тагила, Сосьвы и Ирбита. Ранее был судим за разбойные нападения, отсидев 7,5 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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