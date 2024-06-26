Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Канберру (Австралия). Об этом сообщило агентство NBC News. Его встретили бурными аплодисментами.
«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в свою родную Австралию свободным человеком в среду», — говорится в материале. Ассанжа встретили бурными овациями.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после достижения соглашения с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это соглашение позволило журналисту выйти на свободу после пяти лет заключения, как сообщает RT. 26 июня суд Северных Марианских островов признал, что основатель Wikileaks отбыл срок, к которому был приговорен, и решил закрыть дело, сообщает «Национальная служба новостей».
В 2012 году Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В отношении него власти США выдвинули 17 обвинений.
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