Вскрывшего тайны США Ассанжа встретили бурными аплодисментами в аэропорту Канберры. Видео

Ассанжа встретили бурными аплодисментами в аэропорту Канберры
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Джулиана Ассанжа встретили бурными овациями
Джулиана Ассанжа встретили бурными овациями Фото:

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Канберру (Австралия). Об этом сообщило агентство NBC News. Его встретили бурными аплодисментами. 

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в свою родную Австралию свободным человеком в среду», — говорится в материале. Ассанжа встретили бурными овациями.

Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после достижения соглашения с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это соглашение позволило журналисту выйти на свободу после пяти лет заключения, как сообщает RT. 26 июня суд Северных Марианских островов признал, что основатель Wikileaks отбыл срок, к которому был приговорен, и решил закрыть дело, сообщает «Национальная служба новостей». 

В 2012 году Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В отношении него власти США выдвинули 17 обвинений.

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в Канберру (Австралия). Об этом сообщило агентство NBC News. Его встретили бурными аплодисментами.  «Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибыл в свою родную Австралию свободным человеком в среду», — говорится в материале. Ассанжа встретили бурными овациями. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после достижения соглашения с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это соглашение позволило журналисту выйти на свободу после пяти лет заключения, как сообщает RT. 26 июня суд Северных Марианских островов признал, что основатель Wikileaks отбыл срок, к которому был приговорен, и решил закрыть дело, сообщает «Национальная служба новостей».  В 2012 году Ассанжа обвинили в шпионаже из-за публикации секретных военных и дипломатических телеграмм. В отношении него власти США выдвинули 17 обвинений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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