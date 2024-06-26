Врио губернатора ХМАО почтил память убитого мэра

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук в ходе визита в Нефтеюганск (ХМАО) возложил цветы к памятнику бывшему мэру города Владимиру Петухову, которого убили 26 июня 1998 года. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально».
«Владимир Петухов — тот человек, который благодаря своему главному принципу — служению людям, является примером для управленцев всех уровней», — процитировали в публикации слова врио главы региона. По его словам, эта памятная дата важна не только для жителей Нефтеюганска и Югры, но и для всей страны.
Петухов, победивший на выборах в 1996 году, за короткий срок своего управления оставил заметный след в истории города. Горожане и сегодня приносят цветы к его мемориалу, выражая благодарность за вклад в развитие Нефтеюганска. Память о Владимире Аркадьевиче жива и по сей день, что подтверждает уважение и почет, оказываемые его личности.
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