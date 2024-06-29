В Иране выбирают нового президента после гибели Раиси: как проходят выборы и что это значит для РФ

На выборах президента Ирана определились два лидера

29 июня 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

В Иране проходят досрочные выборы из-за смерти предыдущего лидера Эбрахима Раиси Фото: Роман Наумов © URA.RU В Иране 28 июня начались выборы нового президента, которые происходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти Эбрахима Раиси. Четыре кандидата, представляющие разные политические направления, борются за пост второй по значимости фигуры в стране. По подсчету голосов, пока что лидируют: кандидат от консерваторов Саид Джалили и единственный реформатор среди кандидатов — Масуда Пезешкиан. Как в проходят выборы и что это значит для РФ — в материале URA.RU. Кандидаты и их шансы К выборам допустили шестерых кандидатов. Двое из них за день до голосования сняли свои кандидатуры. Среди оставшихся кандидатов на президентский пост — три консерватора и один реформатор. По мнению экспертов, исход голосования может потребовать второго тура. Мохаммад Багер Галибаф Мохаммад Галибаф является спикером парламента и бывшим мэром Тегерана. Он имеет опыт участия в предыдущих президентских кампаниях в 2005, 2013 и 2017 годах, его также поддерживает консервативный электорат. Мохаммад Галибаф трижды выдвигался на пост президента Ирана: в 2005, 2013 и 2017 годах Фото: официальный сайт парламента Республики Армения Саид Джалили Саид Джалили является представителем высшего руководителя Ирана в Высшем совете национальной безопасности и опытным переговорщиком. Он зарекомендовал себя как сторонник жесткой линии в ядерном вопросе и безопасности. Баллотировался в президенты дважды — в 2013 и 2021 годах. Саид Джалили — один из лидирующих кандидатов, набрал 3,505 миллиона голосов, согласно подсчета бюллетеней в 23 тысячах избирательных участков Фото: CC BY 4.0/Официальный сайт аятоллы Сайида Али Хаменеи Мостафа Пурмохаммади Мостафа Пурмохаммади — бывший министр юстиции и внутренних дел, единственный представитель духовенства на выборах. Он также уже принимал участие в президентских выборах в 2013 году. Мостафа Пурмохаммади — единственный представитель духовенства в выборах нового президента Ирана Фото: Vahid Salemi/AP/TASS Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан — единственный реформатор среди кандидатов. В прошлом он занимал пост министра здравоохранения и работал кардиохирургом. Выступает за налаживание отношений с Западом и продвижение социальных реформ. Масуд Пезешкиан — один из лидирующих на выборах кандидатов, набрал 3,389 миллиона голосов, согласно подсчета бюллетеней в 23 тысячах избирательных участков Фото: EPA/STR/TASS Отозвали свои кандидатуры В последний момент отказался от участия в выборах глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми. По его словам, она это сделал по просьбе Коалиционного совета сил Исламской революции, чтобы сохранилось «единство сил революции». От возможности стать президентом Ирана отказался и мэр Тегерана Алиреза Закани. Голосование и рейтинги Новость по теме Хронология крушения вертолета президента Ирана и версии трагедии Голосование на президентских выборах в Иране продлевалось три раза. По словам представителя иранского избиркома Мохсен Эслами, выбрать нового лидера жители страны могли до полуночи. Изначально голосование должно было идти с 07:30 и завершиться в 17:30, однако сначала его продлили до 20:00, а затем до 22:00. После подсчета больше двух миллионов голосов определились два лидирующих кандидата. Больше 950 тысяч голосов иранцы отдали за Масуда Пезешкиана и за Саида Джалили. Согласно подсчета бюллетеней в 23 тысячах из 58 тысяч избирательных участков, Джалили набрал 3,505 миллиона голосов, а Пезешкиянан — 3,389 миллиона голосов. Трагедия с бывшим президентом Ирана Раиси Президент Ирана Ибрахим Раиси посетил церемонию открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном и встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, после чего вылетел на вертолете в Иран. Позже была информация о совершении судном жесткой посадки на территории провинции Восточный Азербайджан. Все, кто были на борту, погибли. На прощание с Ибрахимом Раиси пришли тысячи людей. Гробы с погибшими лицами Ирана провезли по городам страны. В Тегеране церемонию прощания возглавил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Что это значит для России Согласно заявлению бывшего посла России в Иране Александра Марьясова, партнерские отношения между двумя странами будут продолжаться вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы. Иранская сторона также анонсировала запуск офшорного риала, который, как планируется, будет задействован в финансовых операциях с РФ. Цифровым риалом Иран занялся три года назад. В июне этого года на острове Киш при участии банков Mellat и Tejarat началось его широкое тестирование для оплаты товаров и услуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иране 28 июня начались выборы нового президента, которые происходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти Эбрахима Раиси. Четыре кандидата, представляющие разные политические направления, борются за пост второй по значимости фигуры в стране. По подсчету голосов, пока что лидируют: кандидат от консерваторов Саид Джалили и единственный реформатор среди кандидатов — Масуда Пезешкиан. Как в проходят выборы и что это значит для РФ — в материале URA.RU. К выборам допустили шестерых кандидатов. Двое из них за день до голосования сняли свои кандидатуры. Среди оставшихся кандидатов на президентский пост — три консерватора и один реформатор. По мнению экспертов, исход голосования может потребовать второго тура. Мохаммад Галибаф является спикером парламента и бывшим мэром Тегерана. Он имеет опыт участия в предыдущих президентских кампаниях в 2005, 2013 и 2017 годах, его также поддерживает консервативный электорат. Саид Джалили является представителем высшего руководителя Ирана в Высшем совете национальной безопасности и опытным переговорщиком. Он зарекомендовал себя как сторонник жесткой линии в ядерном вопросе и безопасности. Баллотировался в президенты дважды — в 2013 и 2021 годах. Мостафа Пурмохаммади — бывший министр юстиции и внутренних дел, единственный представитель духовенства на выборах. Он также уже принимал участие в президентских выборах в 2013 году. Масуд Пезешкиан — единственный реформатор среди кандидатов. В прошлом он занимал пост министра здравоохранения и работал кардиохирургом. Выступает за налаживание отношений с Западом и продвижение социальных реформ. В последний момент отказался от участия в выборах глава Фонда по делам мучеников и ветеранов Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми. По его словам, она это сделал по просьбе Коалиционного совета сил Исламской революции, чтобы сохранилось «единство сил революции». От возможности стать президентом Ирана отказался и мэр Тегерана Алиреза Закани. Голосование на президентских выборах в Иране продлевалось три раза. По словам представителя иранского избиркома Мохсен Эслами, выбрать нового лидера жители страны могли до полуночи. Изначально голосование должно было идти с 07:30 и завершиться в 17:30, однако сначала его продлили до 20:00, а затем до 22:00. После подсчета больше двух миллионов голосов определились два лидирующих кандидата. Больше 950 тысяч голосов иранцы отдали за Масуда Пезешкиана и за Саида Джалили. Согласно подсчета бюллетеней в 23 тысячах из 58 тысяч избирательных участков, Джалили набрал 3,505 миллиона голосов, а Пезешкиянан — 3,389 миллиона голосов. Президент Ирана Ибрахим Раиси посетил церемонию открытия дамбы на реке Аракс на границе с Азербайджаном и встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, после чего вылетел на вертолете в Иран. Позже была информация о совершении судном жесткой посадки на территории провинции Восточный Азербайджан. Все, кто были на борту, погибли. На прощание с Ибрахимом Раиси пришли тысячи людей. Гробы с погибшими лицами Ирана провезли по городам страны. В Тегеране церемонию прощания возглавил руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Согласно заявлению бывшего посла России в Иране Александра Марьясова, партнерские отношения между двумя странами будут продолжаться вне зависимости от того, как пройдут президентские выборы. Иранская сторона также анонсировала запуск офшорного риала, который, как планируется, будет задействован в финансовых операциях с РФ. Цифровым риалом Иран занялся три года назад. В июне этого года на острове Киш при участии банков Mellat и Tejarat началось его широкое тестирование для оплаты товаров и услуг.