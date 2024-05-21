Гроб с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси провезут по городам страны. Церемония прощания с Раиси в иранской стране пройдет 21 мая. В Тебризе проститься с погибшими в результате падения вертолета пришли тысячи людей. Как прошло прощание с Раиси и другими государственными деятелями страны — в фоторепортаже URA.RU.
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упал 19 мая. На борту находились и другие государственные деятели страны: глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Тебриза Али Але Хашем.
Причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе густой туман. Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня 2024 года.
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