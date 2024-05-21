Происшествия Гроб с погибшим президентом Ирана провозят по городам страны. Фоторепортаж Тысячи жителей Тебриза простились с погибшим президентом Раиси 21 мая 2024 в 17:17 Размер текста - 17 + Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Гроб с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси провезут по городам страны. Церемония прощания с Раиси в иранской стране пройдет 21 мая. В Тебризе проститься с погибшими в результате падения вертолета пришли тысячи людей. Как прошло прощание с Раиси и другими государственными деятелями страны — в фоторепортаже URA.RU. Новость по теме Как прошел первый день прощания с президентом Ирана Раиси: яркие кадры Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упал 19 мая. На борту находились и другие государственные деятели страны: глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Тебриза Али Але Хашем. Причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе густой туман. Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Гроб с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси провезут по городам страны. Церемония прощания с Раиси в иранской стране пройдет 21 мая. В Тебризе проститься с погибшими в результате падения вертолета пришли тысячи людей. Как прошло прощание с Раиси и другими государственными деятелями страны — в фоторепортаже URA.RU. Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упал 19 мая. На борту находились и другие государственные деятели страны: глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Тебриза Али Але Хашем. Причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе густой туман. Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям