Гроб с погибшим президентом Ирана провозят по городам страны. Фоторепортаж

Тысячи жителей Тебриза простились с погибшим президентом Раиси
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У посольства Ирана в Москве возложили цветы с связи с гибелью в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси . 20 мая 2024. Москва, посольство ирана
Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая Фото:
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Гроб с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси провезут по городам страны. Церемония прощания с Раиси в иранской стране пройдет 21 мая. В Тебризе проститься с погибшими в результате падения вертолета пришли тысячи людей. Как прошло прощание с Раиси и другими государственными деятелями страны — в фоторепортаже URA.RU.

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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упал 19 мая. На борту находились и другие государственные деятели страны: глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Тебриза Али Але Хашем.

Причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе густой туман. Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня 2024 года.

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Гроб с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси провезут по городам страны. Церемония прощания с Раиси в иранской стране пройдет 21 мая. В Тебризе проститься с погибшими в результате падения вертолета пришли тысячи людей. Как прошло прощание с Раиси и другими государственными деятелями страны — в фоторепортаже URA.RU. Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси упал 19 мая. На борту находились и другие государственные деятели страны: глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и имам Тебриза Али Але Хашем. Причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия, в том числе густой туман. Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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