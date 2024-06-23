Иран анонсировал запуск офшорного риала для сделок с Россией

Иран разрабатывает идею офшорного риала. Планируется, что он будет задействован в финансовых операциях с Россией. Об этом сообщил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин.
«Разрабатывается идея офшорного риала... Вскоре мы запустим первый [проект] офшорного риала [в сделках] с Россией», — передает агентство ILNA слова Фарзина с церемонии открытия проекта по введению в публичный оборот цифрового риала. Эта цифровая валюта предназначена для упрощения и ускорения финансовых операций в стране.
Так, клиенты получат возможность совершать покупки и осуществлять переводы средств, используя штрихкод, который будет генерироваться специальным программным обеспечением. Нововведение направлено на повышение эффективности платежной системы Ирана.
Работа над проектом цифрового риала велась Центробанком Ирана на протяжении последних трех лет. С конца июня 2024 года проект вступил в фазу широкого тестирования, к которому присоединились два крупных иранских банка: Mellat и Tejarat. Тестирование началось с острова Киш.
Ранее генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с коллегой из Ирана Мовахеди Азадом отметил высокий уровень партнерства между двумя странами и акцентировал внимание на значимости роли совместной работы. Он также выразил соболезнования в связи с кончиной президента государства Эбрахима Раиси, передает 360.ru.
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