Голосование за президента Ирана решили продлить

Избирком Ирана продлил голосование за президента еще на два часа

28 июня 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

В Иране продлили голосование на президентских выборах (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU В Иране вновь продлили голосование на президентских выборах. Для избирателей добавили еще два дополнительных часа. Об этом рассказал представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами. «Голосование продлевается еще на два часа. То есть до 22.00 (21:30 по мск) по всей стране», — сказал Мохсен Эслами в эфире государственного телеканала. В Иране 28 июня проходят выборы президента страны, передает 360.ru . На пост претендуют четыре человека. Выборы были инициированы после гибели предыдущего лидера страны Эбрахима Раиси. Его самолет потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан. Бывший посол России в Иране Александр Марьясов заявил, что несмотря на результаты голосования Иран продолжит развивать партнерские отношения с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иране вновь продлили голосование на президентских выборах. Для избирателей добавили еще два дополнительных часа. Об этом рассказал представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами. «Голосование продлевается еще на два часа. То есть до 22.00 (21:30 по мск) по всей стране», — сказал Мохсен Эслами в эфире государственного телеканала. В Иране 28 июня проходят выборы президента страны, передает 360.ru. На пост претендуют четыре человека. Выборы были инициированы после гибели предыдущего лидера страны Эбрахима Раиси. Его самолет потерпел крушение в горах провинции Восточный Азербайджан. Бывший посол России в Иране Александр Марьясов заявил, что несмотря на результаты голосования Иран продолжит развивать партнерские отношения с Россией.