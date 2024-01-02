Состав БРИКС в 2024 году вырос вдвое: новые члены объединения

Саудовская Аравия вступила в БРИКС

02 января 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

БРИКС пополнился пятью новыми членами Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Состав БРИКС с 1 января 2024 года пополнился пятью новыми членами. В организацию вошли ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Иран. Ранее объединение БРИКС состояло из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. URA.RU в своем материале собрало главные цели новых стран организации, которые они постараются выполнить в составе БРИКС. Саудовская Аравия. Учитывая роль королевства в нефтяной индустрии и ее лидерство в ОПЕК+, ее присоединение к БРИКС может увеличить влияние объединения на нефтяном рынке. Также возможно развитие транспортного коридора «Север-Юг», что может представлять альтернативу маршрутам через Средиземное море, которые отошли на второй план на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

Египет. Присоединение Египта к БРИКС имеет важное значение для укрепления сотрудничества с развивающимися экономиками и расширения отношений с Новым банком развития.

Иран. Тегеран, благодаря вступлению в БРИКС, планирует снизить давление санкций США, укрепить сотрудничество с Китаем и другими членами БРИКС. Это объединение предоставит Ирану платформу для развития экономических связей, включая сотрудничество с Россией и Китаем. Также расширение БРИКС поспособствует нормализации отношений между Ираном и арабскими странами, такими как Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет, с посредничеством Китая. Это может привести к новому импульсу в экономических отношениях между этими странами.

ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты рассчитывают укрепить роль БРИКС на Западе. Премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум назвал присоединение к БРИКС «успехом внешней политики государства». Он отметил, что присоединение к БРИКС укрепляет позицию ОАЭ как надежного партнера, связывающего Север с Югом и Восток с Западом.

Эфиопия. Эфиопские власти заверили, что их страна готова сыграть «конструктивную роль» в качестве нового члена БРИКС. В заявлении МИД Эфиопии отмечается, что страна намерена внести свой вклад в укрепление международного мира и прогресса, работая с другими участниками объединения. С 1 января председательство в БРИКС перешло к России. По словами президента России Владимира Путина, российские власти будут продолжать усилия по сотрудничеству в трех основных направлениях — политика и безопасность, экономика и финансы, культурные контакты. Последнее расширение БРИКС отражает растущую важность и влияние объединения. На саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года было официально приглашено пять новых членов, которые славятся своим экономическим потенциалом и стратегическим положением в своих регионах. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также выразил надежду, что его страна станет полноправным членом группы БРИКС на следующем саммите в 2024 году.

Состав БРИКС с 1 января 2024 года пополнился пятью новыми членами. В организацию вошли ОАЭ, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Иран. Ранее объединение БРИКС состояло из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. URA.RU в своем материале собрало главные цели новых стран организации, которые они постараются выполнить в составе БРИКС. С 1 января председательство в БРИКС перешло к России. По словами президента России Владимира Путина, российские власти будут продолжать усилия по сотрудничеству в трех основных направлениях — политика и безопасность, экономика и финансы, культурные контакты. Последнее расширение БРИКС отражает растущую важность и влияние объединения. На саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года было официально приглашено пять новых членов, которые славятся своим экономическим потенциалом и стратегическим положением в своих регионах. Президент Венесуэлы Николас Мадуро также выразил надежду, что его страна станет полноправным членом группы БРИКС на следующем саммите в 2024 году.