В Иране появился лидер на президентских выборах

В досрочных выборах в Иране лидирует Саид Джалили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В досрочных иранских выборах лидирует представитель духовного лидера страны в Высшем совете национальной безопасности республики и кандидат от консерваторов Саид Джалили. Об этом сообщил представитель избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами после подсчета первых голосов.

По словам Эслами, после подсчета бюллетеней в 23 тысячах из 58 тысяч избирательных участков, Джалили набрал 3,505 миллиона голосов. Об этом он сообщил в эфире телеканала IRIB. На текущий момент Джалили опережает своего ближайшего соперника, экс-главу Минздрава Масуда Пезешкияна, который получил 3,389 миллиона голосов. Третье место занимает спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф с 1,116 миллиона голосов. В выборах участвует 61 миллион избирателей

В мае 2024 года президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета в горах. После этого были назначены выборы главы государства. До них допустили шесть человек, однако двое из них сняли свои кандидатуры за день до голосования.

Президентские выборы в Иране проходят на высоком уровне с участием всех слоев населения, рассказал 360.ru иранский журналист, политолог Хаял Муаззин. Внеочередные выборы в Иране начались в 07:30 по мск 28 июня и завершились в 17:30. С наступлением полуночи начался подсчет голосов, передает 360.ru. После подсчета чуть более двух миллионов голосов определились два лидирующих кандидата. Согласно данным обработки бюллетеней, за Масуда Пезешкиана и за Саида Джалили иранцы отдали больше 950 тысяч голосов.