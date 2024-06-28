В Иране в третий раз продлил голосование на выборах президента

28 июня 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Выборы продлевают из-за большого количества желающих проголосовать Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иранский избирком вновь продлил время голосования на президентских выборах, позволив избирателям голосовать до полуночи по местному времени. Об этом заявил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами. «Голосование на выборах президента продлено до 00:00», — сообщил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами, пишет ТАСС. Ранее голосование уже продлевалось дважды: сначала до 20:00, а затем до 22:00. Продление времени голосования связано с большими очередями у избирательных участков, особенно после наступления вечерней прохлады, что позволило большему числу граждан принять участие в выборах. Это решение, вероятно, последнее перед началом подсчета голосов. Выборы в Иране инициированы после гибели предыдущего лидера страны Эбрахима Раиси. На пост претендуют четыре человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иранский избирком вновь продлил время голосования на президентских выборах, позволив избирателям голосовать до полуночи по местному времени. Об этом заявил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами. «Голосование на выборах президента продлено до 00:00», — сообщил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами, пишет ТАСС. Ранее голосование уже продлевалось дважды: сначала до 20:00, а затем до 22:00. Продление времени голосования связано с большими очередями у избирательных участков, особенно после наступления вечерней прохлады, что позволило большему числу граждан принять участие в выборах. Это решение, вероятно, последнее перед началом подсчета голосов. Выборы в Иране инициированы после гибели предыдущего лидера страны Эбрахима Раиси. На пост претендуют четыре человека.