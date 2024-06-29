29 июня 2024
28 июня 2024

В ХМАО паводковыми водами затопило 2234 участка и 521 дом

© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки в ХМАО затопило 179 приусадебных участков и 93 дачных дома
За сутки в ХМАО затопило 179 приусадебных участков и 93 дачных дома Фото:

В ХМАО на 30 июня паводковыми водами подтоплены 2234 приусадебных участка (+179 за сутки) и 521 дачный дом (+93 за сутки). Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.

«Гидрологическая обстановка в норме, развивается в соответствии с прогнозом. На территории пяти муниципальных образований остаются подтопленными 2234 приусадебных участка, 521 дачный дом», — написано на сайте ведомства.

Динамика подтоплений есть в населенных пунктах Нижневартовск — 1379 участков и 425 дачных домов, Лангепас — 276 участков и три дачных дома и Мегион — 327 участков. Также паводковые воды затронули Саранпауль (26 участков), Былино (26), Вампугол (девять участков), Соснина (12).

Уровень воды в Оби за сутки поднялся от 0 до +2 сантиметра. Также изменения наблюдаются на реках Иртыш (от 2 до +1), Конда (от -6 до 0), Северная Сосьва (от -6 до +40), Большой Юган (от -34 до -9), Вах (от -7 до +1) и Ляпин (+3).

Власти готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров.

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В ХМАО на 30 июня паводковыми водами подтоплены 2234 приусадебных участка (+179 за сутки) и 521 дачный дом (+93 за сутки). Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России. «Гидрологическая обстановка в норме, развивается в соответствии с прогнозом. На территории пяти муниципальных образований остаются подтопленными 2234 приусадебных участка, 521 дачный дом», — написано на сайте ведомства. Динамика подтоплений есть в населенных пунктах Нижневартовск — 1379 участков и 425 дачных домов, Лангепас — 276 участков и три дачных дома и Мегион — 327 участков. Также паводковые воды затронули Саранпауль (26 участков), Былино (26), Вампугол (девять участков), Соснина (12). Уровень воды в Оби за сутки поднялся от 0 до +2 сантиметра. Также изменения наблюдаются на реках Иртыш (от 2 до +1), Конда (от -6 до 0), Северная Сосьва (от -6 до +40), Большой Юган (от -34 до -9), Вах (от -7 до +1) и Ляпин (+3). Власти готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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