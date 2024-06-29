В ХМАО паводковыми водами затопило 2234 участка и 521 дом

В ХМАО на 30 июня паводковыми водами подтоплены 2234 приусадебных участка (+179 за сутки) и 521 дачный дом (+93 за сутки). Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.
«Гидрологическая обстановка в норме, развивается в соответствии с прогнозом. На территории пяти муниципальных образований остаются подтопленными 2234 приусадебных участка, 521 дачный дом», — написано на сайте ведомства.
Динамика подтоплений есть в населенных пунктах Нижневартовск — 1379 участков и 425 дачных домов, Лангепас — 276 участков и три дачных дома и Мегион — 327 участков. Также паводковые воды затронули Саранпауль (26 участков), Былино (26), Вампугол (девять участков), Соснина (12).
Уровень воды в Оби за сутки поднялся от 0 до +2 сантиметра. Также изменения наблюдаются на реках Иртыш (от 2 до +1), Конда (от -6 до 0), Северная Сосьва (от -6 до +40), Большой Юган (от -34 до -9), Вах (от -7 до +1) и Ляпин (+3).
Власти готовятся к введению режима чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня воды в реке Обь. Распоряжение будет подписано при достижении уровня критической отметки в 980 сантиметров.
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