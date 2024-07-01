МЧС объяснило жителям ХМАО, что делать при затоплении паводком

ГУ МЧС по ХМАО проинструктировало жителей региона, как подготовиться к паводку и что делать во время затопления жилого участка. Информацию об этом они разместили в своем telegram-канале.
«Узнав о приближающемся паводке, отключите воду, электричество и газ, погасите огонь в печи. Подготовьте теплую одежду, сапоги, запас продуктов и воды. Деньги и документы заверните в пакет. Перенесите мебель, технику и личные вещи на верхние этажи дома», — рекомендует МЧС.
Также следует плотно закрыть окна и двери и подготовить для возможной эвакуации лодки, плоты и надувные матрасы. Домашних животных спасатели советуют заранее перевезти в безопасное место, а вещи во дворе дома закрепить, чтобы их не унесло водой.
Если паводок начался внезапно и эвакуироваться заблаговременно не получилось, МЧС советует подняться на верхний этаж, крышу или чердак и сигнализировать спасателям белым или цветным полотенцем в дневное время и фонарем в ночное. Категорически запрещено ездить на автомобиле по затопленной дороге. Если машина сломалась — следует немедленно покинуть ее и вызвать помощь. Опасно забираться на деревья, столбы и ветхие строения, которые может смыть водой.
Ранее власти Нижневартовска ввели режим ЧС из-за паводка. Объем воды в Оби превысил отметку в 980 сантиметров.
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