Как в Екатеринбурге устроить ребенка в школу не по прописке: полная инструкция

В Екатеринбурге стартует второй этап записи в школы

05 июля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Родителям нужно успеть с заявлениями до 5 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге стартует второй этап записи детей в первый класс — не по прописке. Подать заявления можно с 00:00 часов 6 июля до 5 сентября. URA.RU подготовило памятку для родителей, как оформить ребенка в школу без привязки к официальному месту жительства. По данным городского департамента образования, в этом году в школах 24567 свободных мест. На сегодняшний день в 114 школах уральской столицы 5 383 свободных мест. Подать заявление на прием можно электронно — через Госуслуги, — а также в офисе МФЦ или напрямую в школе. Графики, по которому школы принимают заявления, опубликованы на их сайтах (в разделах «Прием в школу» или «Прием в 1-й класс»). Еще одна опция — отправка заявления в школу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Подать заявление можно несколькими способами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ребенок не по прописке попадает в список принятых, если к моменту подачи заявления в школе остались свободные места. Очередь формируется в порядке поступления заявлений. Но надо понимать, что вперед пропускают детей, чьи родственники уже учатся в выбранной для поступления школе. Приоритет также предусмотрен для детей военнослужащих и полицейских. В пакет необходимых документов входят: Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;

Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры ( в случае использования права преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в школу, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);

на обучение по образовательным программам начального общего образования ребенка в школу, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); Справка из воинской части (военкомата региона) или выписка из личного кабинета пользователя Единой государственной информационной системы социального обеспечения (подлинник или нотариально удостоверенная копия, представляется при подтверждении внеочередного и первоочередного права в соответствии с постановлением областного правительства от 06.04.2023 № 237-ПП «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся»). Справка из воинской части (военкомата) оформляется в соответствии с приложением №2 к служебному письму статс-секретаря — замминистра обороны РФ от 21 октября 2023 г. № 173/2/34253;

в соответствии с постановлением областного правительства от 06.04.2023 № 237-ПП «Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся»). Справка из воинской части (военкомата) оформляется в соответствии с приложением №2 к служебному письму статс-секретаря — замминистра обороны РФ от 21 октября 2023 г. № 173/2/34253; Справка с места работы родителя (законного представителя) ребенка ( при наличии первоочередного права );

); Копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства ( при необходимости );

); Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). Иностранцы и лица без гражданства предъявляют все документы на русском языке вместе с заверенным в переводом на русский язык. Зачисление проходит в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. При отказе администрация школы объясняет, в чем проблема. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стартует второй этап записи детей в первый класс — не по прописке. Подать заявления можно с 00:00 часов 6 июля до 5 сентября. URA.RU подготовило памятку для родителей, как оформить ребенка в школу без привязки к официальному месту жительства. По данным городского департамента образования, в этом году в школах 24567 свободных мест. На сегодняшний день в 114 школах уральской столицы 5 383 свободных мест. Подать заявление на прием можно электронно — через Госуслуги, — а также в офисе МФЦ или напрямую в школе. Графики, по которому школы принимают заявления, опубликованы на их сайтах (в разделах «Прием в школу» или «Прием в 1-й класс»). Еще одна опция — отправка заявления в школу по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Ребенок не по прописке попадает в список принятых, если к моменту подачи заявления в школе остались свободные места. Очередь формируется в порядке поступления заявлений. Но надо понимать, что вперед пропускают детей, чьи родственники уже учатся в выбранной для поступления школе. Приоритет также предусмотрен для детей военнослужащих и полицейских. В пакет необходимых документов входят: Иностранцы и лица без гражданства предъявляют все документы на русском языке вместе с заверенным в переводом на русский язык. Зачисление проходит в течение пяти рабочих дней с момента подачи заявления. При отказе администрация школы объясняет, в чем проблема.