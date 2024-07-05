В Подмосковье предстанет перед судом «кислотный маньяк», покалечивший женщин

В подмосковном Щелково пройдет суд по делу 32-летнего мужчины, известного как «кислотный маньяк». В апреле он облил двух женщин серной кислотой в городе Монино.
«В Щелково перед судом предстанет 32-летний мужчина, более известный как „кислотный маньяк“, который в апреле облил серной кислотой двух женщин в подмосковном городе Монино», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление СК России по Московской области. Мужчина обвиняется по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
В ходе экспертиз следствие установило, что «кислотный маньяк» не осознает опасность своих действий. В связи с этим дело направили в суд для применения в отношении фигуранта принудительных медицинских мер.
В апреле в Монино мужчина обливал женщин серной кислотой. У пострадавших диагностировали ожоги лица и ног. Его задержали 13 апреля и установили предполагаемую личность. Инженер и педагог Андрей ранее занимался преподаванием радиотехники в одном из колледжей Подмосковья и работал инженером в лаборатории. По словам знакомых задержанного, отец Андрея работал сапожником в Монино и его знали многие местные жители. Сам подозреваемый живет один, у него нет семьи. Соседи описывают его как скромного и тихого человека.
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