В Подмосковье предстанет перед судом «кислотный маньяк», покалечивший женщин

05 июля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

«Кислотный маньяк» не осознает опасность своих действий Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В подмосковном Щелково пройдет суд по делу 32-летнего мужчины, известного как «кислотный маньяк». В апреле он облил двух женщин серной кислотой в городе Монино. «В Щелково перед судом предстанет 32-летний мужчина, более известный как „кислотный маньяк“, который в апреле облил серной кислотой двух женщин в подмосковном городе Монино», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление СК России по Московской области. Мужчина обвиняется по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В ходе экспертиз следствие установило, что «кислотный маньяк» не осознает опасность своих действий. В связи с этим дело направили в суд для применения в отношении фигуранта принудительных медицинских мер. В апреле в Монино мужчина обливал женщин серной кислотой. У пострадавших диагностировали ожоги лица и ног. Его задержали 13 апреля и установили предполагаемую личность. Инженер и педагог Андрей ранее занимался преподаванием радиотехники в одном из колледжей Подмосковья и работал инженером в лаборатории. По словам знакомых задержанного, отец Андрея работал сапожником в Монино и его знали многие местные жители. Сам подозреваемый живет один, у него нет семьи. Соседи описывают его как скромного и тихого человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подмосковном Щелково пройдет суд по делу 32-летнего мужчины, известного как «кислотный маньяк». В апреле он облил двух женщин серной кислотой в городе Монино. «В Щелково перед судом предстанет 32-летний мужчина, более известный как „кислотный маньяк“, который в апреле облил серной кислотой двух женщин в подмосковном городе Монино», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на следственное управление СК России по Московской области. Мужчина обвиняется по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В ходе экспертиз следствие установило, что «кислотный маньяк» не осознает опасность своих действий. В связи с этим дело направили в суд для применения в отношении фигуранта принудительных медицинских мер. В апреле в Монино мужчина обливал женщин серной кислотой. У пострадавших диагностировали ожоги лица и ног. Его задержали 13 апреля и установили предполагаемую личность. Инженер и педагог Андрей ранее занимался преподаванием радиотехники в одном из колледжей Подмосковья и работал инженером в лаборатории. По словам знакомых задержанного, отец Андрея работал сапожником в Монино и его знали многие местные жители. Сам подозреваемый живет один, у него нет семьи. Соседи описывают его как скромного и тихого человека.