Фестиваль проходит 6 и 7 июля в аэропорту Нефтеюганска (архивное фото)
В Нефтеюганске (ХМАО) состоялся фестиваль экстремалов CarFest. На нем планируется битва квадрациклов. Об этом сообщила группа «CarFest-Югра» во «ВКонтакте».
«Фестиваль экстремалов CarFest проходит в Нефтеюганске прямо сейчас. Сегодня второй день фестиваля технических видов спорта. Автолюбители собрались в аэропорту Нефтеюганска», — указано в группе. На нем пройдет битва квадрациклов.
Масштабное автоспортивное событие проходит 6 и 7 июля в аэропорту Нефтеюганска. Еще гости и участники смогут увидеть RC батл, дрифт, дрэг-рейсинг и многое другое.
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