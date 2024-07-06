06 июля 2024
05 июля 2024

В ХМАО пройдет битва квадрациклов на фестивале экстремалов. Видео

В Нефтеюганске состоялся фестиваль экстремалов CarFest
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Фестиваль проходит 6 и 7 июля в аэропорту Нефтеюганска (архивное фото) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) состоялся фестиваль экстремалов CarFest. На нем планируется битва квадрациклов. Об этом сообщила группа «CarFest-Югра» во «ВКонтакте».

«Фестиваль экстремалов CarFest проходит в Нефтеюганске прямо сейчас. Сегодня второй день фестиваля технических видов спорта. Автолюбители собрались в аэропорту Нефтеюганска», — указано в группе. На нем пройдет битва квадрациклов.

Масштабное автоспортивное событие проходит 6 и 7 июля в аэропорту Нефтеюганска. Еще гости и участники смогут увидеть RC батл, дрифт, дрэг-рейсинг и многое другое.

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В Нефтеюганске (ХМАО) состоялся фестиваль экстремалов CarFest. На нем планируется битва квадрациклов. Об этом сообщила группа «CarFest-Югра» во «ВКонтакте». «Фестиваль экстремалов CarFest проходит в Нефтеюганске прямо сейчас. Сегодня второй день фестиваля технических видов спорта. Автолюбители собрались в аэропорту Нефтеюганска», — указано в группе. На нем пройдет битва квадрациклов. Масштабное автоспортивное событие проходит 6 и 7 июля в аэропорту Нефтеюганска. Еще гости и участники смогут увидеть RC батл, дрифт, дрэг-рейсинг и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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