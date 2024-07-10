10 июля 2024

Список кандидатов на пост главы ХМАО передан губернатору Тюменской области

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сократит список кандидатов до пяти и передаст его главе государства
Губернатор Тюменской области Александр Моор сократит список кандидатов до пяти и передаст его главе государства Фото:

Список кандидатов на пост главы ХМАО передан губернатору Тюменской области Александру Моору. В финальный вариант вошла тройка единороссов, возглавляемая врио губернатора Югры Русланом Кухаруком, а также тройка лидеров оппозиционных партий.

В итоговом варианте списка шесть кандидатов. Трое из них — представители «Единой России». Это врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, спикер окружного парламента Борис Хохряков и югорский сенатор Совета Федерации Александр Новьюхов. Также в списке лидеры югорских реготделений трех политических партий: Алексей Савинцев (КПРФ), Михаил Сердюк (»Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Владимир Зиновьев (»Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Моору предстоит сократить список до пяти кандидатов до 29 июля. Затем шорт-лист будет передан президенту России Владимиру Путину, который выберет троих. Из одного участника финальной тройки депутаты окружной думы ХМАО выберут губернатора округа в Единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что лидер югорских эсеров подтвердил свое участие в выборах губернатора. Михаил Сердюк стал единственным кандидатом от «Справедливой России».

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Список кандидатов на пост главы ХМАО передан губернатору Тюменской области Александру Моору. В финальный вариант вошла тройка единороссов, возглавляемая врио губернатора Югры Русланом Кухаруком, а также тройка лидеров оппозиционных партий. В итоговом варианте списка шесть кандидатов. Трое из них — представители «Единой России». Это врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, спикер окружного парламента Борис Хохряков и югорский сенатор Совета Федерации Александр Новьюхов. Также в списке лидеры югорских реготделений трех политических партий: Алексей Савинцев (КПРФ), Михаил Сердюк (»Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Владимир Зиновьев (»Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Моору предстоит сократить список до пяти кандидатов до 29 июля. Затем шорт-лист будет передан президенту России Владимиру Путину, который выберет троих. Из одного участника финальной тройки депутаты окружной думы ХМАО выберут губернатора округа в Единый день голосования 8 сентября 2024 года. Ранее URA.RU писало, что лидер югорских эсеров подтвердил свое участие в выборах губернатора. Михаил Сердюк стал единственным кандидатом от «Справедливой России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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