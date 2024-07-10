Список кандидатов на пост главы ХМАО передан губернатору Тюменской области Александру Моору. В финальный вариант вошла тройка единороссов, возглавляемая врио губернатора Югры Русланом Кухаруком, а также тройка лидеров оппозиционных партий.
В итоговом варианте списка шесть кандидатов. Трое из них — представители «Единой России». Это врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук, спикер окружного парламента Борис Хохряков и югорский сенатор Совета Федерации Александр Новьюхов. Также в списке лидеры югорских реготделений трех политических партий: Алексей Савинцев (КПРФ), Михаил Сердюк (»Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и Владимир Зиновьев (»Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).
Моору предстоит сократить список до пяти кандидатов до 29 июля. Затем шорт-лист будет передан президенту России Владимиру Путину, который выберет троих. Из одного участника финальной тройки депутаты окружной думы ХМАО выберут губернатора округа в Единый день голосования 8 сентября 2024 года.
Ранее URA.RU писало, что лидер югорских эсеров подтвердил свое участие в выборах губернатора. Михаил Сердюк стал единственным кандидатом от «Справедливой России».
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