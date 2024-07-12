Свердловчане массово скупают автомобили LADA

«Авито Авто»: продажи автомобилей LADA выросли на 20,8%

12 июля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Средняя цена «Нивы» с пробегом — 315 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области во II квартале 2024 года продажи автомобилей ВАЗ (LADA) выросли на 20,8%. Данными с URA.RU поделились в «Авито Авто», эксперты проанализировали динамику продаж внедорожников и кроссоверов с пробегом и выяснили, автомобили каких марок покупали чаще всего, и сколько они стоят. «По сравнению с предыдущим кварталом продажи ВАЗ (LADA) увеличились на 20,8%. Модель „4×4“ (Нива) стала самой востребованной (доля продаж составила 5,64%), средняя цена — 315 тысяч рублей, это самый бюджетный автомобиль », — говорится в релизе. Также чаще других свердловчане покупали авто Chevrolet (модель NIVA), стоимость составляет 440 тысяч рублей (доля в продажах 4,02%). Третье место в топе самых продаваемых занимает Toyota RAV4, автомобиль этой модели стоит в среднем 2,2 миллиона рублей. По словам директора направления «Автомобили» в «Авито» Вадима Иванова, внедорожники традиционно пользуются популярностью, так как сочетают в себе ходовые характеристики, компромиссную управляемость, умеренно внедорожные качества. Поэтому продажи в данном сегменте демонстрируют уверенную положительную динамику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области во II квартале 2024 года продажи автомобилей ВАЗ (LADA) выросли на 20,8%. Данными с URA.RU поделились в «Авито Авто», эксперты проанализировали динамику продаж внедорожников и кроссоверов с пробегом и выяснили, автомобили каких марок покупали чаще всего, и сколько они стоят. «По сравнению с предыдущим кварталом продажи ВАЗ (LADA) увеличились на 20,8%. Модель „4×4“ (Нива) стала самой востребованной (доля продаж составила 5,64%), средняя цена — 315 тысяч рублей, это самый бюджетный автомобиль », — говорится в релизе. Также чаще других свердловчане покупали авто Chevrolet (модель NIVA), стоимость составляет 440 тысяч рублей (доля в продажах 4,02%). Третье место в топе самых продаваемых занимает Toyota RAV4, автомобиль этой модели стоит в среднем 2,2 миллиона рублей. По словам директора направления «Автомобили» в «Авито» Вадима Иванова, внедорожники традиционно пользуются популярностью, так как сочетают в себе ходовые характеристики, компромиссную управляемость, умеренно внедорожные качества. Поэтому продажи в данном сегменте демонстрируют уверенную положительную динамику.