Свердловчане массово скупают автомобили LADA

«Авито Авто»: продажи автомобилей LADA выросли на 20,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург с крыши свердловской филармонии, савин стас, автомобиль, нива
Средняя цена «Нивы» с пробегом — 315 тысяч рублей Фото:

В Свердловской области во II квартале 2024 года продажи автомобилей ВАЗ (LADA) выросли на 20,8%. Данными с URA.RU поделились в «Авито Авто», эксперты проанализировали динамику продаж внедорожников и кроссоверов с пробегом и выяснили, автомобили каких марок покупали чаще всего, и сколько они стоят.

«По сравнению с предыдущим кварталом продажи ВАЗ (LADA) увеличились на 20,8%. Модель „4×4“ (Нива) стала самой востребованной (доля продаж составила 5,64%), средняя цена — 315 тысяч рублей, это самый бюджетный автомобиль », — говорится в релизе. Также чаще других свердловчане покупали авто Chevrolet (модель NIVA), стоимость составляет 440 тысяч рублей (доля в продажах 4,02%). Третье место в топе самых продаваемых занимает Toyota RAV4, автомобиль этой модели стоит в среднем 2,2 миллиона рублей.

По словам директора направления «Автомобили» в «Авито» Вадима Иванова, внедорожники традиционно пользуются популярностью, так как сочетают в себе ходовые характеристики, компромиссную управляемость, умеренно внедорожные качества. Поэтому продажи в данном сегменте демонстрируют уверенную положительную динамику.

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В Свердловской области во II квартале 2024 года продажи автомобилей ВАЗ (LADA) выросли на 20,8%. Данными с URA.RU поделились в «Авито Авто», эксперты проанализировали динамику продаж внедорожников и кроссоверов с пробегом и выяснили, автомобили каких марок покупали чаще всего, и сколько они стоят. «По сравнению с предыдущим кварталом продажи ВАЗ (LADA) увеличились на 20,8%. Модель „4×4“ (Нива) стала самой востребованной (доля продаж составила 5,64%), средняя цена — 315 тысяч рублей, это самый бюджетный автомобиль », — говорится в релизе. Также чаще других свердловчане покупали авто Chevrolet (модель NIVA), стоимость составляет 440 тысяч рублей (доля в продажах 4,02%). Третье место в топе самых продаваемых занимает Toyota RAV4, автомобиль этой модели стоит в среднем 2,2 миллиона рублей. По словам директора направления «Автомобили» в «Авито» Вадима Иванова, внедорожники традиционно пользуются популярностью, так как сочетают в себе ходовые характеристики, компромиссную управляемость, умеренно внедорожные качества. Поэтому продажи в данном сегменте демонстрируют уверенную положительную динамику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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