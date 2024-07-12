Компании ХМАО набирают работников без опыта на зарплату в 200 тысяч рублей

HeadHunter: самые выгодные вакансии без опыта в ХМАО предлагают водителям
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые выгодные вакансии без опыта в ХМАО предлагают водителям и нефтяникам
Самые выгодные вакансии без опыта в ХМАО предлагают водителям и нефтяникам Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе компании готовы брать на работу сотрудников без опыта на зарплату более 200 тысяч рублей. Самые выгодные вакансии предлагают водителям и нефтяникам, рассказали URA.RU аналитики сервиса HeadHunter.

«Водитель категории Е без опыта работы может рассчитывать на зарплату от 163 до 264 тысяч рублей до вычета налогов. А мастеру по подземному и капитальному ремонту скважин готовы платить до 236 тысяч на руки. Автокурьеры при этом могут заработать от 169 до 220 тысяч рублей», — следует из данных исследования.

Помимо упомянутых вакансий, в ХМАО также востребованы машинисты автокрана и механики по ремонту спецтехники, которым предлагают зарплаты от 130 до 200 тысяч рублей и от 120 тысяч рублей соответственно. В сфере медицины врачам по паллиативной помощи обещают доход в размере 150 тысяч рублей на руки, а клиентские менеджеры в банках могут рассчитывать на заработок от 120 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские компании решили поднять зарплаты. В июне работодатели стали предлагать сотрудникам оплату на 3% больше.

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В Ханты-Мансийском автономном округе компании готовы брать на работу сотрудников без опыта на зарплату более 200 тысяч рублей. Самые выгодные вакансии предлагают водителям и нефтяникам, рассказали URA.RU аналитики сервиса HeadHunter. «Водитель категории Е без опыта работы может рассчитывать на зарплату от 163 до 264 тысяч рублей до вычета налогов. А мастеру по подземному и капитальному ремонту скважин готовы платить до 236 тысяч на руки. Автокурьеры при этом могут заработать от 169 до 220 тысяч рублей», — следует из данных исследования. Помимо упомянутых вакансий, в ХМАО также востребованы машинисты автокрана и механики по ремонту спецтехники, которым предлагают зарплаты от 130 до 200 тысяч рублей и от 120 тысяч рублей соответственно. В сфере медицины врачам по паллиативной помощи обещают доход в размере 150 тысяч рублей на руки, а клиентские менеджеры в банках могут рассчитывать на заработок от 120 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские компании решили поднять зарплаты. В июне работодатели стали предлагать сотрудникам оплату на 3% больше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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