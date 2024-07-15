Мэрия Челябинска судится с фирмой семьи вице-спикера заксобрания Карликанова

Мэрия Челябинска потребовала в суде взыскать долги с «Производственного объединения „Челябинск-стройиндустрия“», принадлежащего семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила 13,7 млн рублей.
«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Производственное объединение ‚Челябинск-стройиндустрия‘“. Просит взыскать задолженность по арендной плате за пользование земельным участком», — отмечено в определении суда.
Долг сложился из двух сумм. С октября 2016 года по марта 2024 года, по данным мэрии, задолженность по аренде составила 2,4 млн рублей. Еще почти 11,3 млн рублей накопились из-за пени по другому договору аренды. Санкции насчитали с января 2017 года по март текущего года.
Согласно данным СБИС, владеет компанией Юлия Александрова, являющаяся дочерью Карликанова. По прогнозу, чистая прибыль в 2022 году у фирмы составила 587,3 млн рублей.
При подготовке материала запросы высланы обеим сторонам судебного сора. К моменту публикации ответы не поступили.
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