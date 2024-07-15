Мэрия Челябинска судится с фирмой семьи вице-спикера заксобрания Карликанова

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Суд рассмотрит иск мэрии Челябинска к фирме семьи Юрия Карликанова
Суд рассмотрит иск мэрии Челябинска к фирме семьи Юрия Карликанова Фото:

Мэрия Челябинска потребовала в суде взыскать долги с «Производственного объединения „Челябинск-стройиндустрия“», принадлежащего семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила 13,7 млн рублей.

«Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Производственное объединение ‚Челябинск-стройиндустрия‘“. Просит взыскать задолженность по арендной плате за пользование земельным участком», — отмечено в определении суда.

Долг сложился из двух сумм. С октября 2016 года по марта 2024 года, по данным мэрии, задолженность по аренде составила 2,4 млн рублей. Еще почти 11,3 млн рублей накопились из-за пени по другому договору аренды. Санкции насчитали с января 2017 года по март текущего года.

Согласно данным СБИС, владеет компанией Юлия Александрова, являющаяся дочерью Карликанова. По прогнозу, чистая прибыль в 2022 году у фирмы составила 587,3 млн рублей.

При подготовке материала запросы высланы обеим сторонам судебного сора. К моменту публикации ответы не поступили.

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Мэрия Челябинска потребовала в суде взыскать долги с «Производственного объединения „Челябинск-стройиндустрия“», принадлежащего семье вице-спикера заксобрания региона Юрия Карликанова. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, сумма претензий составила 13,7 млн рублей. «Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Производственное объединение ‚Челябинск-стройиндустрия‘“. Просит взыскать задолженность по арендной плате за пользование земельным участком», — отмечено в определении суда. Долг сложился из двух сумм. С октября 2016 года по марта 2024 года, по данным мэрии, задолженность по аренде составила 2,4 млн рублей. Еще почти 11,3 млн рублей накопились из-за пени по другому договору аренды. Санкции насчитали с января 2017 года по март текущего года. Согласно данным СБИС, владеет компанией Юлия Александрова, являющаяся дочерью Карликанова. По прогнозу, чистая прибыль в 2022 году у фирмы составила 587,3 млн рублей. При подготовке материала запросы высланы обеим сторонам судебного сора. К моменту публикации ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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