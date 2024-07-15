В Еманжелинске жители обвинили соседа-инвалида в домогательствах к детям

15 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Своими выходками мужчина ломает психику детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Еманжелинске (Челябинская область) жители дома №181 по улице Шахтера обвинили соседа-инвалида в домогательствах к их детям и эксгибиционизме. Как они сообщили URA.RU, выходки мужчины ломают психику детям. «На протяжении длительного времени сосед терроризирует весь дом: буянит, ведет себя аморально. Но терпение закончилось, когда он стал домогаться моей 4-летней дочери. Он подглядывал за ней в туалете (специально для этого он сделал отверстие), просил показать гениталии, а недавно демонстрировал ей свой половой орган. После же, пригрозил расправой, если она об этом кому-то расскажет, назвав произошедшее „их секретом“», — рассказала одна из жильцов дома. По словам мамы ребенка, из-за действий соседа она вынуждена водить дочку к психологу. Ребенок боится выходить из квартиры, с опаской ходит в садик, в туалет ходит только в присутствии родителя. Также девочке снятся кошмары, она плохо спит. Про неадекватное поведение мужчины рассказали и другие жители дома. По их словам, мужчину часто замечали голым. На просьбы и требования одеться он не реагирует, либо реагирует агрессивно. При последнем разговоре он налетел на женщину с кулаками. Побои были зафиксированы. На пенсионера было подано несколько заявлений в правоохранительные органы, также о проблемном соседе рассказали уполномоченному по правам ребенка Евгении Майоровой (документы имеются в распоряжении редакции). Но пока, как утверждают жители, никаких конкретных действий в отношении пенсионера не предпринято. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 16:12 по Уральскому времени: «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Еманжелинске (Челябинская область) жители дома №181 по улице Шахтера обвинили соседа-инвалида в домогательствах к их детям и эксгибиционизме. Как они сообщили URA.RU, выходки мужчины ломают психику детям. «На протяжении длительного времени сосед терроризирует весь дом: буянит, ведет себя аморально. Но терпение закончилось, когда он стал домогаться моей 4-летней дочери. Он подглядывал за ней в туалете (специально для этого он сделал отверстие), просил показать гениталии, а недавно демонстрировал ей свой половой орган. После же, пригрозил расправой, если она об этом кому-то расскажет, назвав произошедшее „их секретом“», — рассказала одна из жильцов дома. По словам мамы ребенка, из-за действий соседа она вынуждена водить дочку к психологу. Ребенок боится выходить из квартиры, с опаской ходит в садик, в туалет ходит только в присутствии родителя. Также девочке снятся кошмары, она плохо спит. Про неадекватное поведение мужчины рассказали и другие жители дома. По их словам, мужчину часто замечали голым. На просьбы и требования одеться он не реагирует, либо реагирует агрессивно. При последнем разговоре он налетел на женщину с кулаками. Побои были зафиксированы. На пенсионера было подано несколько заявлений в правоохранительные органы, также о проблемном соседе рассказали уполномоченному по правам ребенка Евгении Майоровой (документы имеются в распоряжении редакции). Но пока, как утверждают жители, никаких конкретных действий в отношении пенсионера не предпринято. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 16:12 по Уральскому времени: «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.