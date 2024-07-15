15 июля 2024

СК устроил проверку из-за девочки, которая выпала из окна многоэтажки в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка выпала из окна третьего этажа
Девочка выпала из окна третьего этажа Фото:

Следственный комитет проводит проверку из-за ЧП с ребенком, который выпал из окна третьего этажа в Сургуте. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления СК.

«В Сургуте проводится проверка по факту травмирования ребенка 2020 года рождения, который 15 июля 2024 года упал из окна 3 этажа. По предварительным данным, мама девочки ненадолго покинула комнату, в этот момент ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ребенка с травмами доставили медучреждение. Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия и по результатам проверки примут процессуальное решение.

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Следственный комитет проводит проверку из-за ЧП с ребенком, который выпал из окна третьего этажа в Сургуте. Об этом сообщила пресс-служба окружного управления СК. «В Сургуте проводится проверка по факту травмирования ребенка 2020 года рождения, который 15 июля 2024 года упал из окна 3 этажа. По предварительным данным, мама девочки ненадолго покинула комнату, в этот момент ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна», — говорится в telegram-канале ведомства. Ребенка с травмами доставили медучреждение. Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия и по результатам проверки примут процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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