15 июля 2024

Екатеринбуржцев напугала струя газа, бьющая из трубы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Специалисты проводят плановые работы Фото:

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга утром 16 июня местных жителей напугала струя газа, бьющая из трубы. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«В Солнечном людей пугает газ, который пробился через трубу. На весь микрорайон слышен неприятный звук», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в газовую службу. Там пояснили, что проводятся плановые работы, специалисты стравливают газ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга утром 16 июня местных жителей напугала струя газа, бьющая из трубы. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «В Солнечном людей пугает газ, который пробился через трубу. На весь микрорайон слышен неприятный звук», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в газовую службу. Там пояснили, что проводятся плановые работы, специалисты стравливают газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...