Общество Екатеринбуржцев напугала струя газа, бьющая из трубы. Видео 16 июля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 + Специалисты проводят плановые работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга утром 16 июня местных жителей напугала струя газа, бьющая из трубы. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «В Солнечном людей пугает газ, который пробился через трубу. На весь микрорайон слышен неприятный звук», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в газовую службу. Там пояснили, что проводятся плановые работы, специалисты стравливают газ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга утром 16 июня местных жителей напугала струя газа, бьющая из трубы. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «В Солнечном людей пугает газ, который пробился через трубу. На весь микрорайон слышен неприятный звук», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в газовую службу. Там пояснили, что проводятся плановые работы, специалисты стравливают газ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям