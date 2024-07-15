Специалисты проводят плановые работы
В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга утром 16 июня местных жителей напугала струя газа, бьющая из трубы. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«В Солнечном людей пугает газ, который пробился через трубу. На весь микрорайон слышен неприятный звук», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в газовую службу. Там пояснили, что проводятся плановые работы, специалисты стравливают газ.
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