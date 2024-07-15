Медсестра из Екатеринбурга выиграла более 19 миллионов рублей. Фото

16 июля 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Женщина выиграла сначала небольшую сумму и на эти деньги купила счастливый билет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Медсестра из Екатеринбурга выиграла более 19 244 560 рублей в лотерее «Рапидо Драйв». Как рассказали URA.RU в компании «Столото», победительница не поверила своим глазам и попросила о помощи коллег, когда в разгар рабочего дня получила смс и увидела на телефоне огромную сумму. «Не сразу поняла, что означает это СМС. Открыла мобильное приложение и увидела сумму выигрыша, подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть ее, не кажется ли мне все это. Когда покупала этот билет, я даже не обратила внимание на размер суперприза, поэтому в итоге так сильно и удивилась», — цитируют в компании слова Светланы Ш. Женщина уже более 10 лет трудится медсестрой в физиотерапевтическом отделении одной из городских больниц. Счастливый билет она купила по пути на работу, чтобы скоротать время. Он принес выигрыш на сумму около двух тысяч рублей, и на эти деньги Светлана решила вновь испытать удачу. Она приобрела многотиражный билет при помощи функции «Мультиставка», он и принес многомиллионный выигрыш. Благодаря выигранным деньгам в первую очередь Светлана закроет ипотечный кредит,. Фото: предоставлено компанией «Столото» … как потратить оставшиеся деньги, счастливица еще не решила Фото: предоставлено компанией «Столото» Свободное время победительница посвящает сыну и дочери. Летом семья любит отдыхать на даче Фото: предоставлено компанией «Столото» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Медсестра из Екатеринбурга выиграла более 19 244 560 рублей в лотерее «Рапидо Драйв». Как рассказали URA.RU в компании «Столото», победительница не поверила своим глазам и попросила о помощи коллег, когда в разгар рабочего дня получила смс и увидела на телефоне огромную сумму. «Не сразу поняла, что означает это СМС. Открыла мобильное приложение и увидела сумму выигрыша, подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть ее, не кажется ли мне все это. Когда покупала этот билет, я даже не обратила внимание на размер суперприза, поэтому в итоге так сильно и удивилась», — цитируют в компании слова Светланы Ш. Женщина уже более 10 лет трудится медсестрой в физиотерапевтическом отделении одной из городских больниц. Счастливый билет она купила по пути на работу, чтобы скоротать время. Он принес выигрыш на сумму около двух тысяч рублей, и на эти деньги Светлана решила вновь испытать удачу. Она приобрела многотиражный билет при помощи функции «Мультиставка», он и принес многомиллионный выигрыш.