15 июля 2024

Медсестра из Екатеринбурга выиграла более 19 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Женщина выиграла сначала небольшую сумму и на эти деньги купила счастливый билет Фото:

Медсестра из Екатеринбурга выиграла более 19 244 560 рублей в лотерее «Рапидо Драйв». Как рассказали URA.RU в компании «Столото», победительница не поверила своим глазам и попросила о помощи коллег, когда в разгар рабочего дня получила смс и увидела на телефоне огромную сумму.

«Не сразу поняла, что означает это СМС. Открыла мобильное приложение и увидела сумму выигрыша, подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть ее, не кажется ли мне все это. Когда покупала этот билет, я даже не обратила внимание на размер суперприза, поэтому в итоге так сильно и удивилась», — цитируют в компании слова Светланы Ш.

Женщина уже более 10 лет трудится медсестрой в физиотерапевтическом отделении одной из городских больниц. Счастливый билет она купила по пути на работу, чтобы скоротать время. Он принес выигрыш на сумму около двух тысяч рублей, и на эти деньги Светлана решила вновь испытать удачу. Она приобрела многотиражный билет при помощи функции «Мультиставка», он и принес многомиллионный выигрыш.

Благодаря выигранным деньгам в первую очередь Светлана закроет ипотечный кредит,.
Благодаря выигранным деньгам в первую очередь Светлана закроет ипотечный кредит,.
Фото:
… как потратить оставшиеся деньги, счастливица еще не решила
… как потратить оставшиеся деньги, счастливица еще не решила
Фото:
Свободное время победительница посвящает сыну и дочери. Летом семья любит отдыхать на даче
Свободное время победительница посвящает сыну и дочери. Летом семья любит отдыхать на даче
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Медсестра из Екатеринбурга выиграла более 19 244 560 рублей в лотерее «Рапидо Драйв». Как рассказали URA.RU в компании «Столото», победительница не поверила своим глазам и попросила о помощи коллег, когда в разгар рабочего дня получила смс и увидела на телефоне огромную сумму. «Не сразу поняла, что означает это СМС. Открыла мобильное приложение и увидела сумму выигрыша, подумала, что у меня в глазах троится. Даже позвала коллегу и попросила посмотреть ее, не кажется ли мне все это. Когда покупала этот билет, я даже не обратила внимание на размер суперприза, поэтому в итоге так сильно и удивилась», — цитируют в компании слова Светланы Ш. Женщина уже более 10 лет трудится медсестрой в физиотерапевтическом отделении одной из городских больниц. Счастливый билет она купила по пути на работу, чтобы скоротать время. Он принес выигрыш на сумму около двух тысяч рублей, и на эти деньги Светлана решила вновь испытать удачу. Она приобрела многотиражный билет при помощи функции «Мультиставка», он и принес многомиллионный выигрыш.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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