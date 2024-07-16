В Сургуте расширят шоссе, чтобы сделать подъезд ко второму мосту через Обь

Нефтеюганское шоссе в Сургуте необходимо расширить, чтобы создать подъездной путь ко второму мосту через Обь. Сейчас это одна из главных задач по развитию транспортной сети, считает мэр города Максим Слепов.
«Нефтеюганское шоссе является транспортной магистралью, которая будет заходить на этот мост [второй мост через Обь]. Мы понимаем, что без развязок на Островского и Маяковского для того, чтобы создать бессветофорный въезд в город, мы не обойдемся. Это уже такая серьезная заявка на скоростную магистраль, которую уже сегодня нужно делать удобной, чтобы там не создавались пробки», — рассказал Слепов SiTV.
Второй мост через Обь, который строится в Восточной части Сургута, будет готов к концу 2025 года. Глава города считает, что мэрии нужно приложить все силы и рассмотреть все варианты, чтобы сделать транспортные пути максимально комфортными. Он уточняет, что в связи с этим сургутяне могут столкнуться с сильным изменением дорожного движения.
В Сургуте в районе реки Обь начался очередной этап надвижки моста. Сейчас полностью завершены работы по сооружению опор и монтажу пролетного строения на всех семи малых сооружениях. Общая строительная готовность почти 44%.
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