16 июля 2024

Пермская полиция ищет вандала, который испортил арт-объект «Кошка на батарее»

© Служба новостей «URA.RU»
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Наблюдаем за городом. Пермь, батарея, кот, отопление
Инцидент произошел 16 июня Фото:

В Перми объявили поиски мужчины, который сломал скульптуру «Кошка на батарее». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сотрудниками полиции Свердловского района Перми устанавливается личность мужчины, который повредил арт-объект „Кошка на батарее“, расположенный на Комсомольском проспекте. Неизвестный сломал металлическую спинку скамейки в виде радиатора отопления и скрылся», — сказано в сообщении.

Уточняется, что нарушитель выглядит на 18-20 лет. У него среднее телосложение, рост 170-180 сантиметров, темные волосы и короткая стрижка. Он был одет в белые футболку и кроссовки, светлые джинсы. На правой руке около локтя у него есть татуировка. Всех, кто видел этого мужчину или знает его, просят обратиться в отдел полиции.

Ранее URA.RU рассказало, что 16 июня неизвестный погнул скульптуру «Кошки на батарее», которая установлена на Комсомольском проспекте у здания «Пермэнерго». Вандала засняли камеры видеонаблюдения.

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В Перми объявили поиски мужчины, который сломал скульптуру «Кошка на батарее». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Сотрудниками полиции Свердловского района Перми устанавливается личность мужчины, который повредил арт-объект „Кошка на батарее“, расположенный на Комсомольском проспекте. Неизвестный сломал металлическую спинку скамейки в виде радиатора отопления и скрылся», — сказано в сообщении. Уточняется, что нарушитель выглядит на 18-20 лет. У него среднее телосложение, рост 170-180 сантиметров, темные волосы и короткая стрижка. Он был одет в белые футболку и кроссовки, светлые джинсы. На правой руке около локтя у него есть татуировка. Всех, кто видел этого мужчину или знает его, просят обратиться в отдел полиции. Ранее URA.RU рассказало, что 16 июня неизвестный погнул скульптуру «Кошки на батарее», которая установлена на Комсомольском проспекте у здания «Пермэнерго». Вандала засняли камеры видеонаблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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