Пермская полиция ищет вандала, который испортил арт-объект «Кошка на батарее»

В Перми объявили поиски мужчины, который сломал скульптуру «Кошка на батарее». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Сотрудниками полиции Свердловского района Перми устанавливается личность мужчины, который повредил арт-объект „Кошка на батарее“, расположенный на Комсомольском проспекте. Неизвестный сломал металлическую спинку скамейки в виде радиатора отопления и скрылся», — сказано в сообщении.
Уточняется, что нарушитель выглядит на 18-20 лет. У него среднее телосложение, рост 170-180 сантиметров, темные волосы и короткая стрижка. Он был одет в белые футболку и кроссовки, светлые джинсы. На правой руке около локтя у него есть татуировка. Всех, кто видел этого мужчину или знает его, просят обратиться в отдел полиции.
Ранее URA.RU рассказало, что 16 июня неизвестный погнул скульптуру «Кошки на батарее», которая установлена на Комсомольском проспекте у здания «Пермэнерго». Вандала засняли камеры видеонаблюдения.
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