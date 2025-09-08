В заповеднике «Вишерский» (Пермский край) началась реализация проекта экопарка «Легенды Вишеры». В течение 2025 года на его территории планируется создание новых образовательных объектов и запуск программ для гостей.
«В рамках проекта на территории будут размещены фигуры животных в натуральную величину, что позволит посетителям более наглядно познакомиться с особенностями жизни таежных обитателей. Вдоль пешеходных маршрутов установят информационные баннеры с описанием представителей местной флоры и фауны. Для получения дополнительной информации, включая фото- и видеоматериалы, можно будет воспользоваться QR-кодами. Для обеспечения безопасности гостей и сохранения природных комплексов на территории экопарка оборудуют круглосуточную систему видеонаблюдения», — сообщает заповедник в соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники научного отдела заповедника проведут авторские экскурсии, в ходе которых расскажут о функционировании местной экосистемы. Кроме того, для учащихся школ Красновишерска организуют цикл экологических занятий как в онлайн, так и в офлайн-форматах, с возможностью практического применения полученных знаний во время экскурсий в парк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!