На севере Пермского края началось создание экопарка. Видео

На севере Пермского в Вишерском заповеднике начали создавать экопарк
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В рамках проекта на территории будут размещены фигуры животных в натуральную величину
В рамках проекта на территории будут размещены фигуры животных в натуральную величину Фото:

В заповеднике «Вишерский» (Пермский край) началась реализация проекта экопарка «Легенды Вишеры». В течение 2025 года на его территории планируется создание новых образовательных объектов и запуск программ для гостей.

«В рамках проекта на территории будут размещены фигуры животных в натуральную величину, что позволит посетителям более наглядно познакомиться с особенностями жизни таежных обитателей. Вдоль пешеходных маршрутов установят информационные баннеры с описанием представителей местной флоры и фауны. Для получения дополнительной информации, включая фото- и видеоматериалы, можно будет воспользоваться QR-кодами. Для обеспечения безопасности гостей и сохранения природных комплексов на территории экопарка оборудуют круглосуточную систему видеонаблюдения», — сообщает заповедник в соцсети «ВКонтакте». 

Сотрудники научного отдела заповедника проведут авторские экскурсии, в ходе которых расскажут о функционировании местной экосистемы. Кроме того, для учащихся школ Красновишерска организуют цикл экологических занятий как в онлайн, так и в офлайн-форматах, с возможностью практического применения полученных знаний во время экскурсий в парк.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В заповеднике «Вишерский» (Пермский край) началась реализация проекта экопарка «Легенды Вишеры». В течение 2025 года на его территории планируется создание новых образовательных объектов и запуск программ для гостей. «В рамках проекта на территории будут размещены фигуры животных в натуральную величину, что позволит посетителям более наглядно познакомиться с особенностями жизни таежных обитателей. Вдоль пешеходных маршрутов установят информационные баннеры с описанием представителей местной флоры и фауны. Для получения дополнительной информации, включая фото- и видеоматериалы, можно будет воспользоваться QR-кодами. Для обеспечения безопасности гостей и сохранения природных комплексов на территории экопарка оборудуют круглосуточную систему видеонаблюдения», — сообщает заповедник в соцсети «ВКонтакте».  Сотрудники научного отдела заповедника проведут авторские экскурсии, в ходе которых расскажут о функционировании местной экосистемы. Кроме того, для учащихся школ Красновишерска организуют цикл экологических занятий как в онлайн, так и в офлайн-форматах, с возможностью практического применения полученных знаний во время экскурсий в парк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...