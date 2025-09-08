Сырость, плесень и холод: пермяки пожаловались на детскую поликлинику. Фото

В помещениях, где временно размещается поликлиника, плесень (архивное фото)
В помещениях, где временно размещается поликлиника, плесень (архивное фото)

В пермском поселке Новые Ляды в детской поликлинике врачи ведут прием пациентов в холодных помещениях с плесенью. Медперсонал спасается от холода электрообогревателями и работает «в нескольких слоях одежды», утверждают очевидцы. Фотографии учреждения опубликованы в Telegram.

«Вот так выглядит детская поликлиника в Новых Лядах: в кабинетах холодно, на стенах и потолке — плесень, кругом сырость и антисанитария. Медперсонал вынужден работать в нескольких слоях одежды, а родители боятся раздевать детей, [чтобы не простудить]», — написано в паблике «Пермь №1» в Telegram.

В министерстве здравоохранения Пермского края URA.RU пояснили, что сейчас прием маленьких пациентов вынужденно ведется во временном помещении, поскольку в основном здании поликлиники идет ремонт. «С осени 2024 года в здании поликлиники проводится плановый капитальный ремонт. На период ремонта Детской клинической больнице им. Пичугина П.И. было предоставлено временное помещение для проведения амбулаторного приема. Окончание ремонтных работ планируется в ноябре текущего года», — рассказали агентству в минздраве Пермского края.

В ведомстве добавили, что перевод сотрудников в основное здание поликлиники начнется ранее запланированного срока, с 9 сентября. А с 10 сентября начнется прием пациентов врачами педиатрами-участковыми в основном здании поликлиники. На плачевное состояние учреждения жители Новых Лядов жаловались губернатору Дмитрию Махонину в 2023 году. Глава региона лично удостоверился а необходимости проведения ремонта в здании учреждения и поручил обновить там медицинское оборудование.

