«Партия любителей пива» планирует открыть региональное отделение в ХМАО и в перспективе участвовать в выборах. Ее лидер, политтехнолог Константин Калачев отметил в беседе с журналистом URA.RU, что намерен возродить ПЛП и в других регионах.
«ХМАО любит пиво. Кроме того, у округа есть потенциал, он, в отличие от некоторых электоральных султанатов, более демократичен. Мы планируем открыть отделения по всей стране, так как около 40% людей не поддерживает ни одну из действующих партий, а пиво поможет разбудить „спящий электорат“», — прокомментировал свою инициативу Калачев.
Планируется, что югорское реготделение ПЛП будет базироваться в Сургуте — крупнейшем городе ХМАО. «Мы не всегда выбираем столицу региона. Все зависит от инициативной группы. Так, например, кубанское отделение партии у нас не в Краснодаре, а в Сочи», — отметил политтехнолог.
Однако пока есть риск, что регистрировать ПЛП откажется Минюст. «Пока не было учредительного съезда, он должен состоятся в сентябре. Но я готов возглавить инициативную группу, если региональное отделение зарегистрируют. Моя цель — сделать так, чтобы этот политический организм был жив. Суть партии — чтобы власть увидела, что есть область, на которую нужно обратить внимание. Это имеет как практический интерес, так и стремление к плюрализму мнений. Думаю, это взбодрит политическую активность в регионе и молодежь наконец-то проснется. Так получилось, что у нас в регионе собралась молодая инициативная группа. На мой взгляд, это хорошо», — поделился с URA.RU один из инициаторов создания реготделения в ХМАО Иван Руссо.
По словам Калачева, к довыборам окружную думу у партии вряд ли получится развернуться на полную мощность. Однако в перспективе ПЛП примет участие в «больших выборах» 2026 года в ХМАО, когда избирательные кампании стартуют по всему округу. В других регионах первые кампании могут начаться уже в 2025 году.
Югорская инициативная группа внезапно собралась в сургутской кофейне, а не в пивном баре. «Пиво — интересный напиток, после которого на следующий день на работу не хочется. Я тоже сначала подумал, а почему мы не в баре, если мы „Партия любителей пива“. Но все-таки лучше в более цивильной обстановке», — пошутил активист.
Источник: telegram-канал Партии любителей пива
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