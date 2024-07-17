Партия любителей пива готовит экспансию в ХМАО. Фото

Партия любителей пива планирует открыть региональное отделение в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Партия любителей пива» планирует возрождение в регионах
«Партия любителей пива» планирует возрождение в регионах Фото:

«Партия любителей пива» планирует открыть региональное отделение в ХМАО и в перспективе участвовать в выборах. Ее лидер, политтехнолог Константин Калачев отметил в беседе с журналистом URA.RU, что намерен возродить ПЛП и в других регионах.

«ХМАО любит пиво. Кроме того, у округа есть потенциал, он, в отличие от некоторых электоральных султанатов, более демократичен. Мы планируем открыть отделения по всей стране, так как около 40% людей не поддерживает ни одну из действующих партий, а пиво поможет разбудить „спящий электорат“», — прокомментировал свою инициативу Калачев.

Планируется, что югорское реготделение ПЛП будет базироваться в Сургуте — крупнейшем городе ХМАО. «Мы не всегда выбираем столицу региона. Все зависит от инициативной группы. Так, например, кубанское отделение партии у нас не в Краснодаре, а в Сочи», — отметил политтехнолог.

Однако пока есть риск, что регистрировать ПЛП откажется Минюст. «Пока не было учредительного съезда, он должен состоятся в сентябре. Но я готов возглавить инициативную группу, если региональное отделение зарегистрируют. Моя цель — сделать так, чтобы этот политический организм был жив. Суть партии — чтобы власть увидела, что есть область, на которую нужно обратить внимание. Это имеет как практический интерес, так и стремление к плюрализму мнений. Думаю, это взбодрит политическую активность в регионе и молодежь наконец-то проснется. Так получилось, что у нас в регионе собралась молодая инициативная группа. На мой взгляд, это хорошо», — поделился с URA.RU один из инициаторов создания реготделения в ХМАО Иван Руссо.

По словам Калачева, к довыборам окружную думу у партии вряд ли получится развернуться на полную мощность. Однако в перспективе ПЛП примет участие в «больших выборах» 2026 года в ХМАО, когда избирательные кампании стартуют по всему округу. В других регионах первые кампании могут начаться уже в 2025 году.

Югорская инициативная группа внезапно собралась в сургутской кофейне, а не в пивном баре. «Пиво — интересный напиток, после которого на следующий день на работу не хочется. Я тоже сначала подумал, а почему мы не в баре, если мы „Партия любителей пива“. Но все-таки лучше в более цивильной обстановке», — пошутил активист.

Инициативная группа ПЛП собралась в Сургуте
Инициативная группа ПЛП собралась в Сургуте
Фото:

Источник: telegram-канал Партии любителей пива

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Партия любителей пива» планирует открыть региональное отделение в ХМАО и в перспективе участвовать в выборах. Ее лидер, политтехнолог Константин Калачев отметил в беседе с журналистом URA.RU, что намерен возродить ПЛП и в других регионах. «ХМАО любит пиво. Кроме того, у округа есть потенциал, он, в отличие от некоторых электоральных султанатов, более демократичен. Мы планируем открыть отделения по всей стране, так как около 40% людей не поддерживает ни одну из действующих партий, а пиво поможет разбудить „спящий электорат“», — прокомментировал свою инициативу Калачев. Планируется, что югорское реготделение ПЛП будет базироваться в Сургуте — крупнейшем городе ХМАО. «Мы не всегда выбираем столицу региона. Все зависит от инициативной группы. Так, например, кубанское отделение партии у нас не в Краснодаре, а в Сочи», — отметил политтехнолог. Однако пока есть риск, что регистрировать ПЛП откажется Минюст. «Пока не было учредительного съезда, он должен состоятся в сентябре. Но я готов возглавить инициативную группу, если региональное отделение зарегистрируют. Моя цель — сделать так, чтобы этот политический организм был жив. Суть партии — чтобы власть увидела, что есть область, на которую нужно обратить внимание. Это имеет как практический интерес, так и стремление к плюрализму мнений. Думаю, это взбодрит политическую активность в регионе и молодежь наконец-то проснется. Так получилось, что у нас в регионе собралась молодая инициативная группа. На мой взгляд, это хорошо», — поделился с URA.RU один из инициаторов создания реготделения в ХМАО Иван Руссо. По словам Калачева, к довыборам окружную думу у партии вряд ли получится развернуться на полную мощность. Однако в перспективе ПЛП примет участие в «больших выборах» 2026 года в ХМАО, когда избирательные кампании стартуют по всему округу. В других регионах первые кампании могут начаться уже в 2025 году. Югорская инициативная группа внезапно собралась в сургутской кофейне, а не в пивном баре. «Пиво — интересный напиток, после которого на следующий день на работу не хочется. Я тоже сначала подумал, а почему мы не в баре, если мы „Партия любителей пива“. Но все-таки лучше в более цивильной обстановке», — пошутил активист. Источник: telegram-канал Партии любителей пива
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...