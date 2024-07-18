Times of Israel: Израиль готов начать наступление в Ливане в любой момент

Глава МО Израиля заявил о готовности ЦАХАЛ нанести неожиданный удар по Ливану Фото: Министерство обороны Израиля

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль может начать наступление в Ливане в любой момент, предупредил министр обороны страны Йоав Галант. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel.

«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко», — цитирует газета слова Галанта. Он также подчеркнул, что изменения могут произойти в результате действий «Хезболлах».

В то же время, министр обороны Израиля выразил готовность к переговорам с «Хезболлах», если движение пожелает их начать и отступит от линии границы в соответствии с резолюцией ООН. «Если „Хезболлах“ захочет пойти на переговоры и дойти до ситуации, когда оно отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся», — добавил Галант.

Ранее израильские военные руководители одобрили планы для возможных наступательных операций на территории Ливана. Это решение следует за обострением напряженности в регионе после атак ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей израильской военной операции против ХАМАС в секторе Газа.