Появилось видео дерзкого похищения екатеринбуржца

Появились кадры похищения мужчины возле дома в Екатеринбурге

18 июля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Похитители, возможно, были вооружены (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В распоряжении URA.RU появилось видео, на котором трое неизвестных мужчин силой затолкали четвертого в машину и увезли в неизвестном направлении. По словам читателя агентства, похищение произошло за две минуты. «Сначала мужчины стояли у домофона и звонили кому-то. После этого у двери появилась девушка, к которой вышел парень. А затем резко к подъезду подъехал серый „Мерседес“, оттуда выскочили незнакомцы и затолкали мужчину внутрь. Тот, кого увезли, обронил кепку. Ее потом подобрала вторая девушка, которая тоже стояла у подъезда и ждала кого-то», — рассказала собеседница URA.RU. На кадрах видно, что мужчина пытался дать отпор незнакомцам. В ответ они били его и говорили, что ничего плохого ему не сделают. В машине пострадавший кричал: «Помогите! Убивают!» и «Давай стреляй». Также слышны женские крики. Инцидент произошел в ночь на 17 июля возле дома №13 на Коллективном переулке. Источник агентства заявлял, что очевидцы слышали щелчок пистолета (на видео этого не слышно). Один из нападавших был в белой одежде, второй — во всем черном, на третьем была черная куртка и джинсы. У иномарки, на которой они скрылись, имеется на крыше люк. Полицейские ведут проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В распоряжении URA.RU появилось видео, на котором трое неизвестных мужчин силой затолкали четвертого в машину и увезли в неизвестном направлении. По словам читателя агентства, похищение произошло за две минуты. «Сначала мужчины стояли у домофона и звонили кому-то. После этого у двери появилась девушка, к которой вышел парень. А затем резко к подъезду подъехал серый „Мерседес“, оттуда выскочили незнакомцы и затолкали мужчину внутрь. Тот, кого увезли, обронил кепку. Ее потом подобрала вторая девушка, которая тоже стояла у подъезда и ждала кого-то», — рассказала собеседница URA.RU. На кадрах видно, что мужчина пытался дать отпор незнакомцам. В ответ они били его и говорили, что ничего плохого ему не сделают. В машине пострадавший кричал: «Помогите! Убивают!» и «Давай стреляй». Также слышны женские крики. Инцидент произошел в ночь на 17 июля возле дома №13 на Коллективном переулке. Источник агентства заявлял, что очевидцы слышали щелчок пистолета (на видео этого не слышно). Один из нападавших был в белой одежде, второй — во всем черном, на третьем была черная куртка и джинсы. У иномарки, на которой они скрылись, имеется на крыше люк. Полицейские ведут проверку.