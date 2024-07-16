16 июля 2024

Трое неизвестных в Екатеринбурге похитили человека

© Служба новостей «URA.RU»
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У похитителей, по словам очевидца, был пистолет Фото:

В Екатеринбурге трое мужчин силой затолкали мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Тревогу забил очевидец, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города.

«В ночь на 17 июля житель дома №13 из Коллективного переулка заметил разборки возле подъезда. Он видел, как трое мужчин затолкнули четвертого в серебристый „Мерседес“ и увезли в сторону улицы Селькоровская. Пенсионер утверждал, что слышал щелчок пистолета и крики: „Убивают!“» — сообщил собеседник агентства.

Свидетель загадочного происшествия обратился в полицию, на место выехали стражи порядка и убедились в правдивости слов. Видео с камер наблюдения показало, что сначала возле подъезда неизвестная девушка поджидала мужчину. Когда он подошел, к паре подъехал автомобиль, из него выскочили трое незнакомцев, затолкали жертву в машину и скрылись. Девушка в этот момент из поля зрения камеры пропала.

Один из нападавших был во всем белом, второй — во всем черном, на третьем были черная куртка и джинсы. У иномарки, на которой они скрылись, имеется на крыше люк.

Обновлено в 12.34: добавлен комментарий полиции:

«Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 12 Чкаловского района. Полицией устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали происшествие в УМВД России по г. Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге трое мужчин силой затолкали мужчину в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Тревогу забил очевидец, рассказал URA.RU источник в экстренных службах города. «В ночь на 17 июля житель дома №13 из Коллективного переулка заметил разборки возле подъезда. Он видел, как трое мужчин затолкнули четвертого в серебристый „Мерседес“ и увезли в сторону улицы Селькоровская. Пенсионер утверждал, что слышал щелчок пистолета и крики: „Убивают!“» — сообщил собеседник агентства. Свидетель загадочного происшествия обратился в полицию, на место выехали стражи порядка и убедились в правдивости слов. Видео с камер наблюдения показало, что сначала возле подъезда неизвестная девушка поджидала мужчину. Когда он подошел, к паре подъехал автомобиль, из него выскочили трое незнакомцев, затолкали жертву в машину и скрылись. Девушка в этот момент из поля зрения камеры пропала. Один из нападавших был во всем белом, второй — во всем черном, на третьем были черная куртка и джинсы. У иномарки, на которой они скрылись, имеется на крыше люк. Обновлено в 12.34: добавлен комментарий полиции: «Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 12 Чкаловского района. Полицией устанавливаются все обстоятельства, проводится проверка. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали происшествие в УМВД России по г. Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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