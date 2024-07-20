Фигурант дела о взятках в Минобороны пожаловался на проблемы со здоровьем

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Сергей Бородин просит смягчить ему меру пресечения на фоне гипертонии и аритмии сердца Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Фигурант дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Сергей Бородин заявил о проблемах со здоровьем. На фоне чего он попросил смягчить ему меру пресечения. Об этом стало известно из судебных документов.

«У Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в официальных судебных документах. Информацию об этом передает РИА Новости.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Фомин пытался обжаловать свой арест, однако Мосгорсуд принял решение оставить его в СИЗО.

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Фигурант дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Сергей Бородин заявил о проблемах со здоровьем. На фоне чего он попросил смягчить ему меру пресечения. Об этом стало известно из судебных документов. «У Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в официальных судебных документах. Информацию об этом передает РИА Новости. Ранее Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Фомин пытался обжаловать свой арест, однако Мосгорсуд принял решение оставить его в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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