Фигурант дела о взятках в Минобороны пожаловался на проблемы со здоровьем

Сергей Бородин просит смягчить ему меру пресечения на фоне гипертонии и аритмии сердца Фото: Пресс-служба Басманного суда https://t.me/moscowcourts/3093

новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России

Фигурант дела о взятках экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова Сергей Бородин заявил о проблемах со здоровьем. На фоне чего он попросил смягчить ему меру пресечения. Об этом стало известно из судебных документов.

«У Бородина имеются заболевания, а именно гипертония и аритмия сердца, в связи с чем его адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста либо подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в официальных судебных документах. Информацию об этом передает РИА Новости.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. Фомин пытался обжаловать свой арест, однако Мосгорсуд принял решение оставить его в СИЗО.