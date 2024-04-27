Третий фигурант дела о взятке замглавы Минобороны РФ Иванова обжаловал арест

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Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, рука, ограничение свободы, избрание меры
Александр Фомин обвиняется в даче взятке Тимуру Иванову Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин обжаловал свой арест. Он проходит по делу о даче взятки экс-замминистру главы Минобороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщили в суде.

«Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину», — такая информация появилась в картотеке. Она опубликована на сайте Басманного суда.

Фомин — третий фигурант по делу Иванова. Следствие считает, что он оказывал основному обвиняемому и его близкому другу Сергею Бородину услуги, за которые не надо платить. Услуги связаны с ремонтом и восстановлением зданий.

Защита Иванова просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Он обвиняется в получении особо крупной взятки. По данным СМИ, речь может идти об одном миллиарде рублей.

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Учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин обжаловал свой арест. Он проходит по делу о даче взятки экс-замминистру главы Минобороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщили в суде. «Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину», — такая информация появилась в картотеке. Она опубликована на сайте Басманного суда. Фомин — третий фигурант по делу Иванова. Следствие считает, что он оказывал основному обвиняемому и его близкому другу Сергею Бородину услуги, за которые не надо платить. Услуги связаны с ремонтом и восстановлением зданий. Защита Иванова просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Он обвиняется в получении особо крупной взятки. По данным СМИ, речь может идти об одном миллиарде рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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