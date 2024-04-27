Третий фигурант дела о взятке замглавы Минобороны РФ Иванова обжаловал арест

27 апреля 2024 в 22:36 Размер текста - 17 +

Александр Фомин обвиняется в даче взятке Тимуру Иванову Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин обжаловал свой арест. Он проходит по делу о даче взятки экс-замминистру главы Минобороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщили в суде. «Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину», — такая информация появилась в картотеке. Она опубликована на сайте Басманного суда. Фомин — третий фигурант по делу Иванова. Следствие считает, что он оказывал основному обвиняемому и его близкому другу Сергею Бородину услуги, за которые не надо платить. Услуги связаны с ремонтом и восстановлением зданий. Защита Иванова просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Он обвиняется в получении особо крупной взятки. По данным СМИ, речь может идти об одном миллиарде рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин обжаловал свой арест. Он проходит по делу о даче взятки экс-замминистру главы Минобороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщили в суде. «Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину», — такая информация появилась в картотеке. Она опубликована на сайте Басманного суда. Фомин — третий фигурант по делу Иванова. Следствие считает, что он оказывал основному обвиняемому и его близкому другу Сергею Бородину услуги, за которые не надо платить. Услуги связаны с ремонтом и восстановлением зданий. Защита Иванова просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Он обвиняется в получении особо крупной взятки. По данным СМИ, речь может идти об одном миллиарде рублей.