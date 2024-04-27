Третий фигурант дела о взятке замглавы Минобороны РФ Иванова обжаловал арест

Учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин обжаловал свой арест. Он проходит по делу о даче взятки экс-замминистру главы Минобороны РФ Тимуру Иванову. Об этом сообщили в суде.
«Басманный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александру Фомину», — такая информация появилась в картотеке. Она опубликована
Фомин — третий фигурант по делу Иванова. Следствие считает, что он оказывал основному обвиняемому и его близкому другу Сергею Бородину услуги, за которые не надо платить. Услуги связаны с ремонтом и восстановлением зданий.
Защита Иванова просит заменить ему меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Сейчас Иванов находится в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Он обвиняется в получении особо крупной взятки. По данным СМИ, речь может идти об одном миллиарде рублей.
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