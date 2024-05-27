Фигуранта дела о взятке замглавы МО Иванова оставили в СИЗО

Мосгорсуд принял решение сохранить меру пресечения в виде ареста для бывшего главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, обвиняемого в деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщили корреспонденты.
«Суд <...> постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Его передал корреспондент ТАСС, находящийся в зале.
Он также рассказал о словах адвоката Николая Яшина, который призвал суд приобщить документы о госнаградах Фомина и то, что он бесплатно участвовал в организации строительства линии оборонительных укреплений для нужд СВО. Сам обвиняемый заявил, что является ветераном боевых действий.
Басманный суд Москвы арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. В постановлении суда говорилось, что у Фомина есть тесные связи в руководстве предприятий Минобороны РФ. Это дает ему реальную возможность оказывать давление на свидетелей.
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