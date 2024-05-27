Фигуранта дела о взятке замглавы МО Иванова оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мосгорсуд оставил под арестом бывшего главу компании "Олимпситистрой" Александра Фомина
Мосгорсуд оставил под арестом бывшего главу компании "Олимпситистрой" Александра Фомина Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Мосгорсуд принял решение сохранить меру пресечения в виде ареста для бывшего главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, обвиняемого в деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщили корреспонденты. 

«Суд <...> постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Его передал корреспондент ТАСС, находящийся в зале.

Он также рассказал о словах адвоката Николая Яшина, который призвал суд приобщить документы о госнаградах Фомина и то, что он бесплатно участвовал в организации строительства линии оборонительных укреплений для нужд СВО. Сам обвиняемый заявил, что является ветераном боевых действий.

Басманный суд Москвы арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. В постановлении суда говорилось, что у Фомина есть тесные связи в руководстве предприятий Минобороны РФ. Это дает ему реальную возможность оказывать давление на свидетелей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосгорсуд принял решение сохранить меру пресечения в виде ареста для бывшего главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, обвиняемого в деле заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщили корреспонденты.  «Суд <...> постановил оставить решение первой инстанции без изменения, а жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда. Его передал корреспондент ТАСС, находящийся в зале. Он также рассказал о словах адвоката Николая Яшина, который призвал суд приобщить документы о госнаградах Фомина и то, что он бесплатно участвовал в организации строительства линии оборонительных укреплений для нужд СВО. Сам обвиняемый заявил, что является ветераном боевых действий. Басманный суд Москвы арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. В постановлении суда говорилось, что у Фомина есть тесные связи в руководстве предприятий Минобороны РФ. Это дает ему реальную возможность оказывать давление на свидетелей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...