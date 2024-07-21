21 июля 2024

В ХМАО бойцу СВО собрали миллион рублей на протезы, но их сделают бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане за несколько недель собрали миллион рублей бойцу из батальона «Югра»
Югорчане за несколько недель собрали миллион рублей бойцу из батальона «Югра» Фото:

Жители ХМАО за несколько недель собрали миллион рублей на протезы бойцу из батальона «Югра» Евгению Коголю. Однако деньги мужчине не потребовались — протезы сделают бесплатно, сообщила руководитель МКУ «Ресурсный центр» Ханты-Мансийска Кристина Филиппенко.

«Благодаря информационной поддержке, репостам жителям нашего округа нашелся человек в Новороссийске, который сделает протезы Евгению без дополнительных денежных средств. Сейчас Евгений находится уже в Новороссийске и проходит все нужные этапы для протезирования», — рассказала Филиппенко в видео, которое опубликовано на ее странице «ВКонтакте».

Девушка считает, что правильным решением будет направить собранные деньги другим участникам СВО, которые нуждаются в помощи. Филипенко предлагает своим подписчикам совместно решить кому и на какие цели они будут переданы.

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Жители ХМАО за несколько недель собрали миллион рублей на протезы бойцу из батальона «Югра» Евгению Коголю. Однако деньги мужчине не потребовались — протезы сделают бесплатно, сообщила руководитель МКУ «Ресурсный центр» Ханты-Мансийска Кристина Филиппенко. «Благодаря информационной поддержке, репостам жителям нашего округа нашелся человек в Новороссийске, который сделает протезы Евгению без дополнительных денежных средств. Сейчас Евгений находится уже в Новороссийске и проходит все нужные этапы для протезирования», — рассказала Филиппенко в видео, которое опубликовано на ее странице «ВКонтакте». Девушка считает, что правильным решением будет направить собранные деньги другим участникам СВО, которые нуждаются в помощи. Филипенко предлагает своим подписчикам совместно решить кому и на какие цели они будут переданы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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