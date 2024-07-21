В ХМАО бойцу СВО собрали миллион рублей на протезы, но их сделают бесплатно

Жители ХМАО за несколько недель собрали миллион рублей на протезы бойцу из батальона «Югра» Евгению Коголю. Однако деньги мужчине не потребовались — протезы сделают бесплатно, сообщила руководитель МКУ «Ресурсный центр» Ханты-Мансийска Кристина Филиппенко.
«Благодаря информационной поддержке, репостам жителям нашего округа нашелся человек в Новороссийске, который сделает протезы Евгению без дополнительных денежных средств. Сейчас Евгений находится уже в Новороссийске и проходит все нужные этапы для протезирования», — рассказала Филиппенко в видео, которое опубликовано на ее странице «ВКонтакте».
Девушка считает, что правильным решением будет направить собранные деньги другим участникам СВО, которые нуждаются в помощи. Филипенко предлагает своим подписчикам совместно решить кому и на какие цели они будут переданы.
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