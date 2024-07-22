Британского военного подозревают в краже данных с ядерной подлодки

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В Британии произошла утечка секретной информации, в краже подозревается служащий на подводной лодке военный
В Британии произошла утечка секретной информации, в краже подозревается служащий на подводной лодке военный Фото:

Военная полиция Британии подозревает военного, служащего на атомной подводной лодке в Шотландии в краже секретной информации. Об этом сообщило издание The Sun.

«Матрос Маркус Гонтлетт был задержан военной полицией по подозрению в нарушении закона о государственной тайне», — сообщило британское издание. Сообщается, что в рамках отдельного расследования у мужчины изъят телефон, где и были найдены документы, касающиеся секретных перемещений подводных лодок. 

В Министерстве обороны страны подтвердили наличие расследования в отношении военнослужащего. Следователи исключили версию шпионажа. 

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Военная полиция Британии подозревает военного, служащего на атомной подводной лодке в Шотландии в краже секретной информации. Об этом сообщило издание The Sun. «Матрос Маркус Гонтлетт был задержан военной полицией по подозрению в нарушении закона о государственной тайне», — сообщило британское издание. Сообщается, что в рамках отдельного расследования у мужчины изъят телефон, где и были найдены документы, касающиеся секретных перемещений подводных лодок.  В Министерстве обороны страны подтвердили наличие расследования в отношении военнослужащего. Следователи исключили версию шпионажа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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