Британского военного подозревают в краже данных с ядерной подлодки

Военная полиция Британии подозревает военного, служащего на атомной подводной лодке в Шотландии в краже секретной информации. Об этом сообщило издание The Sun.
«Матрос Маркус Гонтлетт был задержан военной полицией по подозрению в нарушении закона о государственной тайне», — сообщило британское издание. Сообщается, что в рамках отдельного расследования у мужчины изъят телефон, где и были найдены документы, касающиеся секретных перемещений подводных лодок.
В Министерстве обороны страны подтвердили наличие расследования в отношении военнослужащего. Следователи исключили версию шпионажа.
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