Поисковики рассказали, как спасли заплутавшую в лесу под Первоуральском пенсионерку

В Свердловской области 65-летняя Надежда Ортюхова сообщила в единую дежурно-диспетчерскую службу о том, что заблудилась в лесу между Екатеринбургом и Первоуральском. Волонтеры, сотрудники полиции, МЧС и представители поисковых отрядов прочесывали лесной массив во время дождя несколько часов, в результате чего женщину удалось найти за большим болотом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения поискового отряда «Прорыв».
«Спасатели созвонились с потерявшейся и предупредили, что начнут подавать свето-шумовые сигналы, а также работать на „отклик“. Женщина сообщила, что громко отозваться у неё не получится, так как на тот момент голоса уже просто не было… Но женщина никого не слышала. Было принято решение пройти вдоль ЛЭП ещё раз… 400 метров трясины», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». После пересечения болота волонтеры нашли замерзшую и голодную пенсионерку.
Спасатели развели костер, дали сухую теплую одежду, накормили теплой едой и напоили горячим чаем женщину, после чего вывели ее из леса на доступную для автомобилей территорию, откуда ее отвезли домой. Сама Ортюхова рассказала, что несколько раз могла утонуть в болоте, но сумела вытащить застрявшую ногу. После нескольких часов блужданий она решила остаться на одном месте и поддерживать связь с поисковиками, защищая телефон от дождя.
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