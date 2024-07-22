22 июля 2024

В Челябинске без горячей воды останется 963 многоквартирных дома

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Горячую воду отключат на две недели
Горячую воду отключат на две недели Фото:

В Челябинске 30 июля стартует пятый этап опрессовки, в результате которого без горячей воды на две недели останется 963 многоквартирных дома. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 30 июля начинается этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 963 многоквартирных дома, 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города», — сообщили в пресс-службе.

Как добавили в мэрии, работы должны быть завершены 13 августа. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так уже было в июне в Металлургическом районе Челябинска.

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В Челябинске 30 июля стартует пятый этап опрессовки, в результате которого без горячей воды на две недели останется 963 многоквартирных дома. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе мэрии. «С 30 июля начинается этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 963 многоквартирных дома, 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города», — сообщили в пресс-службе. Как добавили в мэрии, работы должны быть завершены 13 августа. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так уже было в июне в Металлургическом районе Челябинска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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