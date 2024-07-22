В Челябинске без горячей воды останется 963 многоквартирных дома

В Челябинске 30 июля стартует пятый этап опрессовки, в результате которого без горячей воды на две недели останется 963 многоквартирных дома. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 30 июля начинается этап централизованных гидравлических испытаний. Под отключение горячего водоснабжения попадут 963 многоквартирных дома, 55 детских садов, 44 учебных и 36 лечебных учреждений в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города», — сообщили в пресс-службе.
Как добавили в мэрии, работы должны быть завершены 13 августа. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так уже было в июне в Металлургическом районе Челябинска.
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