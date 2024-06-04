В Металлургическом районе Челябинска продлили сроки отключения горячей воды

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Сроки отключения горячей воды продлили для повторных испытаний на сетях
Сроки отключения горячей воды продлили для повторных испытаний на сетях Фото:

В южной зоне Металлургического района Челябинска продлили сроки отключения горячей воды. В пресс-службе мэрии города причиной задержки назвали нарушения, выявленные при проведении первого этапа испытаний.

«Срок проведения опрессовки в южной зоне Металлургического района продлен. По результатам первого этапа гидравлических испытаний, тепловые сети не прошли проверку на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

МУП «ЧКТС» запанированы повторные испытания. Горячая вода в домах горожан появится до 15 июня.

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В южной зоне Металлургического района Челябинска продлили сроки отключения горячей воды. В пресс-службе мэрии города причиной задержки назвали нарушения, выявленные при проведении первого этапа испытаний. «Срок проведения опрессовки в южной зоне Металлургического района продлен. По результатам первого этапа гидравлических испытаний, тепловые сети не прошли проверку на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. МУП «ЧКТС» запанированы повторные испытания. Горячая вода в домах горожан появится до 15 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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