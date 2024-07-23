В екатеринбургском пабе азербайджанцы устроили драку

23 июля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Полицейским информация о конфликте не поступала Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В екатеринбургском пабе Shalom Shanghai в ночь на 19 июля, по предварительным данным, произошла потасовка. В ней могли участвовать уроженцы Азербайджана, находящиеся в одной компании с мужчиной, который в апреле прострелил ногу оппоненту возле бара Luna. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В „Шаломе“ азербайджанцев избили. Даже была попытка устроить поножовщину. Когда азербайджанцы начали уезжать из заведения, то чуть не въехали на Gelandewagen в толпу на улице. Возможно, таким образом пытались напугать своих оппонентов», — рассказал собеседник агентства. При этом представитель паба заявил URA.RU, что «в „Шаломе“ за всю историю никогда не было драк, как и на минувших выходных». В полицию сведения о потасовке не поступали, добавили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Драка у «Луны» произошла ночью 21 апреля. Сначала сообщалось о толпе азербайджанцев, которая избила молодого человека, ожидавшего такси. Пострадавший, кроме побоев, получил выстрел в бедро. Затем появились сведения, что азербайджанец, который прострел ногу мужчине, сделал это в целях самообороны. Якобы трое неизвестных (в их числе мужчина, которому прострелили ногу) избивали его друга на улице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургском пабе Shalom Shanghai в ночь на 19 июля, по предварительным данным, произошла потасовка. В ней могли участвовать уроженцы Азербайджана, находящиеся в одной компании с мужчиной, который в апреле прострелил ногу оппоненту возле бара Luna. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «В „Шаломе“ азербайджанцев избили. Даже была попытка устроить поножовщину. Когда азербайджанцы начали уезжать из заведения, то чуть не въехали на Gelandewagen в толпу на улице. Возможно, таким образом пытались напугать своих оппонентов», — рассказал собеседник агентства. При этом представитель паба заявил URA.RU, что «в „Шаломе“ за всю историю никогда не было драк, как и на минувших выходных». В полицию сведения о потасовке не поступали, добавили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. Драка у «Луны» произошла ночью 21 апреля. Сначала сообщалось о толпе азербайджанцев, которая избила молодого человека, ожидавшего такси. Пострадавший, кроме побоев, получил выстрел в бедро. Затем появились сведения, что азербайджанец, который прострел ногу мужчине, сделал это в целях самообороны. Якобы трое неизвестных (в их числе мужчина, которому прострелили ногу) избивали его друга на улице.