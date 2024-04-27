Две версии конфликта, в котором азербайджанец прострелил ногу екатеринбуржцу

Азербайджанец заявил полиции, что стрелял в екатеринбуржца ради самообороны

28 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Из-за чего начался конфликт и кто зачинщик — выяснят силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оба участника конфликта, в котором один мужчина (этнический азербайджанец, гражданин РФ) прострелил ногу екатеринбуржцу, якобы заступались за своих друзей. Они обвинили друг друга в агрессии, а представитель диаспоры заявил, что стрелял в целях самообороны. Материалами полицейской проверки с URA.RU поделился источник в силовых структурах. Агентство публикует обе версии события, вызвавшего общественный резонанс. 33-летний Артем сообщил полицейским, что сначала выпивал с друзьями в одном баре, потом компания переместилась в другой, под названием Luna. Там они курили кальян. Потом Артем с частью друзей засобирался домой, они вышли на улицу вызвать такси. Екатеринбуржец увидел, как сначала один, а затем и еще двое «мужчин кавказской национальности» якобы вступили в конфликт с его другом Максимом, и решил за него заступиться. «Вступив в диалог с молодыми людьми кавказской национальности, в свой адрес я услышал нецензурную брань. О чем именно мы разговаривали, я сказать затрудняюсь. В ходе беседы я начал подходить к молодому человеку кавказской национальности с просьбой урегулировать конфликт, на что он достал пистолет, сделав предупредительный выстрел вверх. Он попросил меня остановиться, я не принял его просьбу всерьез, после чего он выстрелил мне в бедро», — так описал события Артем. После выстрела началась драка, во время которой мужчина получил другие травмы и попал в больницу. Сейчас он проходит лечение. Артем признавался сыщикам, что во время конфликта был «умеренно пьян». При этом его оппонент, 26-летний Эмиль (этнический азербайджанец, гражданин РФ) описывает события иначе. Он был в том же баре на дне рождения друга Яна. В какой-то момент ему сообщили, что на улице трое мужчин избивают именинника. «Выйдя из бара, я увидел, что Ян лежит на спине, закрыв рукой голову, в окружении трех взрослых мужчин. Я решил предотвратить избиение, сделал словесное предупреждение, они его проигнорировали. Я достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел вверх. Один из троих мужчин обернулся, посмотрев на меня с агрессией, начал махать руками и направился в мою сторону. Начал провоцировать меня на дальнейший конфликт оскорбительной фразой: „Давай,… стреляй мне в голову!“» — в свою очередь описал события Эмиль. Он заявил, что оппонент был очень агрессивен, пьян и опасен, поэтому в целях самообороны он выстрелил ему в ногу. У него имеется разрешение на травматический пистолет. Оружие изъято. Обе версии, изложенные участниками конфликта, сейчас проверяются. Как уже сообщалось, делом о драке со стрельбой заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев заявил, что ему стыдно за соотечественников. Он обещал избитому екатеринбуржцу, что будет держать ситуацию на контроле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оба участника конфликта, в котором один мужчина (этнический азербайджанец, гражданин РФ) прострелил ногу екатеринбуржцу, якобы заступались за своих друзей. Они обвинили друг друга в агрессии, а представитель диаспоры заявил, что стрелял в целях самообороны. Материалами полицейской проверки с URA.RU поделился источник в силовых структурах. Агентство публикует обе версии события, вызвавшего общественный резонанс. 33-летний Артем сообщил полицейским, что сначала выпивал с друзьями в одном баре, потом компания переместилась в другой, под названием Luna. Там они курили кальян. Потом Артем с частью друзей засобирался домой, они вышли на улицу вызвать такси. Екатеринбуржец увидел, как сначала один, а затем и еще двое «мужчин кавказской национальности» якобы вступили в конфликт с его другом Максимом, и решил за него заступиться. «Вступив в диалог с молодыми людьми кавказской национальности, в свой адрес я услышал нецензурную брань. О чем именно мы разговаривали, я сказать затрудняюсь. В ходе беседы я начал подходить к молодому человеку кавказской национальности с просьбой урегулировать конфликт, на что он достал пистолет, сделав предупредительный выстрел вверх. Он попросил меня остановиться, я не принял его просьбу всерьез, после чего он выстрелил мне в бедро», — так описал события Артем. После выстрела началась драка, во время которой мужчина получил другие травмы и попал в больницу. Сейчас он проходит лечение. Артем признавался сыщикам, что во время конфликта был «умеренно пьян». При этом его оппонент, 26-летний Эмиль (этнический азербайджанец, гражданин РФ) описывает события иначе. Он был в том же баре на дне рождения друга Яна. В какой-то момент ему сообщили, что на улице трое мужчин избивают именинника. «Выйдя из бара, я увидел, что Ян лежит на спине, закрыв рукой голову, в окружении трех взрослых мужчин. Я решил предотвратить избиение, сделал словесное предупреждение, они его проигнорировали. Я достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел вверх. Один из троих мужчин обернулся, посмотрев на меня с агрессией, начал махать руками и направился в мою сторону. Начал провоцировать меня на дальнейший конфликт оскорбительной фразой: „Давай,… стреляй мне в голову!“» — в свою очередь описал события Эмиль. Он заявил, что оппонент был очень агрессивен, пьян и опасен, поэтому в целях самообороны он выстрелил ему в ногу. У него имеется разрешение на травматический пистолет. Оружие изъято. Обе версии, изложенные участниками конфликта, сейчас проверяются. Как уже сообщалось, делом о драке со стрельбой заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев заявил, что ему стыдно за соотечественников. Он обещал избитому екатеринбуржцу, что будет держать ситуацию на контроле.