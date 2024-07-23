В Сургуте госпитализировали девушку, которая пугала жителей ножами

Девушку, которая в маске ходила по Сургуту (ХМАО) и пугала жителей ножами, положили в психоневрологическую больницу. На улице Аэрофлотской ее встретил и увез экипаж полиции. Оказалось, что сургутянке 27 лет.
«В Сургуте девушку, которая ходила по городу с двумя ножами, положили в психоневрологическую больницу. 27-летняя девушка успела дойти от УБР до улицы Аэрофлотской, прежде чем ее забрал полицейский экипаж», — пишет «СургутИнформ-ТВ», ссылаясь на свои источники.
Силовикам девушка представилась, как «Фредди Крюгер». Сейчас она проходит лечение.
Ранее URA.RU писало, что девушка в маске из фильмов ужасов пугала ножами прохожих на улице Сургута. Ее уже неоднократно замечали с холодным оружием в торговых центрах. Местные жители прозвали сургутянку «Крик».
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