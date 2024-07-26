В Екатеринбурге продавцам готовы платить 95 тысяч, от них ждут знания английского

SuperJob: зарплатный максимум продавцов-консультантов в Екатеринбурге — 95 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Бутики в ТЦ "Мега". Екатеринбург, торговый центр, скидки, покупки, шопинг, одежда, масс-маркет, консультант, продавец магазина
В среднем продавцы-консультанты получают 60 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге зарплатный максимум продавцов-консультантов в магазинах одежды и обуви достигает 95 тысяч рублей в месяц, при этом они должны уметь разговаривать на английском языке. Зарплатные предложения и ожидания работодателей для этой вакансии в июле 2024 года проанализировали в сервисе SuperJob.

«Зарплатный максимум продавца-консультанта магазинов одежды и обуви в Екатеринбурге — 95 тысяч рублей в месяц. В должностные обязанности, как правило, входят консультирование и обслуживание клиентов, участие в инвентаризации, работа с кассой и другие», — говорится в исследовании. Для того, чтобы получать высокую заработную плату, кандидаты должны знать английский язык, иметь опыт работы с товарами класса «люкс» и кассой.

Средний возраст работников составляет 36 лет, высшее образование имеют 34%. Там же отмечается, что в среднем по рынку продавцам-консультантам в Екатеринбурге платят 60 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге зарплатный максимум продавцов-консультантов в магазинах одежды и обуви достигает 95 тысяч рублей в месяц, при этом они должны уметь разговаривать на английском языке. Зарплатные предложения и ожидания работодателей для этой вакансии в июле 2024 года проанализировали в сервисе SuperJob. «Зарплатный максимум продавца-консультанта магазинов одежды и обуви в Екатеринбурге — 95 тысяч рублей в месяц. В должностные обязанности, как правило, входят консультирование и обслуживание клиентов, участие в инвентаризации, работа с кассой и другие», — говорится в исследовании. Для того, чтобы получать высокую заработную плату, кандидаты должны знать английский язык, иметь опыт работы с товарами класса «люкс» и кассой. Средний возраст работников составляет 36 лет, высшее образование имеют 34%. Там же отмечается, что в среднем по рынку продавцам-консультантам в Екатеринбурге платят 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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