В Новоуральске (Свердловская область) пьяный мужчина залез на автомобиль и по итогу проехался на багажнике до перекрестка. Только на светофоре хозяйка машины остановилась и обнаружила его.
«Он давно состоит на учете у медработников соответствующего профиля. Ему нельзя злоупотреблять алкоголем, но он сорвался и как итог — едва не погиб под колесами машин. Автоледи, багажник которой обнимает молодой человек, остановилась на красный сигнал светофора. То ли женщина ему приглянулась, то ли автомобиль, но именно на них он среагировал и улегся на машину, словно на свою», — рассказал порталу E1.ru глава пресс-службы свердловского ГУ МВД, полковник Валерий Горелых.
33-летнего хулигана забрали с места происшествия сотрудники полиции и неотложной помощи. Сначала его отвезли в ближайшую клинику, потом в наркологию, а далее он попал в в психиатрическое отделение для прохождения лечения.
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