РИАН: арестованный по делу Булгакова владел фирмой по производству свинины

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Чимеевский храм. Курган, ферма, домашний скот, поросята, свиноводство, свиноферма
Александр Михайленко владел фирмой по производству свинины, чтобы потом ее класть в сухпайки Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Фигурант дела бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко, которого арестовали, владел фирмой по производству свинины. Этим мясом он заменял говядину в сухпайках.

«Александр Михайленко является учредителем в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом «Ясени», основным видом деятельности которой является разведение свиней», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Утверждается, что предприятие Михайленко использовал, чтобы поставлять в Минобороны РФ некачественные пайки, мясо в которых было заменено: вместо говядины свинина.

В целом, качество поставляемых пайков от связанных с Михайленко компаний было плохим, уточнил собеседник. Однако они продавались Минобороны РФ по завешенной стоимости. Сам Булгаков был задержан 26 июля. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Подробнее о деле — в материале URA.RU.

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Фигурант дела бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко, которого арестовали, владел фирмой по производству свинины. Этим мясом он заменял говядину в сухпайках. «Александр Михайленко является учредителем в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом «Ясени», основным видом деятельности которой является разведение свиней», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Утверждается, что предприятие Михайленко использовал, чтобы поставлять в Минобороны РФ некачественные пайки, мясо в которых было заменено: вместо говядины свинина. В целом, качество поставляемых пайков от связанных с Михайленко компаний было плохим, уточнил собеседник. Однако они продавались Минобороны РФ по завешенной стоимости. Сам Булгаков был задержан 26 июля. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Подробнее о деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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