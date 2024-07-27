РИАН: арестованный по делу Булгакова владел фирмой по производству свинины

Фигурант дела бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова Александр Михайленко, которого арестовали, владел фирмой по производству свинины. Этим мясом он заменял говядину в сухпайках.
«Александр Михайленко является учредителем в ряде предприятий, в том числе краснодарской животноводческой компании «Торговый дом «Ясени», основным видом деятельности которой является разведение свиней», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Утверждается, что предприятие Михайленко использовал, чтобы поставлять в Минобороны РФ некачественные пайки, мясо в которых было заменено: вместо говядины свинина.
В целом, качество поставляемых пайков от связанных с Михайленко компаний было плохим, уточнил собеседник. Однако они продавались Минобороны РФ по завешенной стоимости. Сам Булгаков был задержан 26 июля. Его обвиняют в поставках некачественной еды в войска. Подробнее о деле — в материале URA.RU.
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