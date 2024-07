Екатеринбуржцы устроили потасовку во время концерта Niletto. Видео

Niletto выступил на фестивале Grott Fest в Екатеринбурге

27 июля 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Niletto стал музыкальным подарком для гостей фестиваля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге продолжается череда летних фестивалей. На площадке TeleClub прошло мероприятие от заведения Grott Bar, которое договорилось о выступлении певца Niletto (настоящее имя Даниил Прытков), но не обошлось без потасовки. Чем удивляли горожан организаторы, рассказывает URA.RU. Одним из самых долгожданных событий дня стал концерт Niletto. Певец исполнил свои главные хиты — Someone like you, «Любимка», «Ты такая красивая», «Краш». Не забыла звезда и о песне «Еду я на Родину», которую придумал электромонтер Эдуард Скрябин из Архангельской области, а затем Niletto перепел ее в шоу «Конфетка». Несмотря на душевную атмосферу на протяжении всего концерта, выступление немного омрачили гости — в зале произошла стычка между парнями и девушками. «Не буксуйте, пацаны. Я без охраны хожу. Сам вывожу. Вот этого на моих выступлениях делать не нужно, особенно, когда Андрей играет на гитаре, это для меня святое, понятно? Есть охрана? Вот туда пройдите, пожалуйста, и выведите двух молодых людей», — дружелюбно попросил Niletto. Далее концерт прошел спокойно, а маленькая фанатка под конец подарила музыканту рисунок. В этом году команде музыкально-гастрономического фестиваля Grott Fest пришлось менять планы — из-за непрекращающегося дождя активности решили перенести под крышу TeleClub. Внутри можно было найти мастер-классы по сморребродам (открытый бутерброд из ржаного хлеба и начинки, традиционное датское блюдо — прим. ред.), спортивное мероприятие от Bright Fit, а также завоевать титул самого быстрого едока бургеров, попробовать себя в граффити и поставить рекорд на механическом быке. По сравнению с прошлым годом Grott Fest существенно вырос — мероприятия длились 12 часов против 7,5, а активностей и музыкантов стало больше. Также в 2023 году из развлечений было мото-шоу и концерты группы PIZZA.

